«Назвали библейским именем»: Курбан и Валерия Омаровы рассекретили, как зовут их сына

Курбан Омаров и Валерия Мага (Фото: Instagram* @zimamoscow)
Курбан и Валерия Омаровы раскрыли, как назвали своего новорождённого сына, завершив месяцы интриги среди поклонников. Малыш, появившийся на свет 1 февраля, получил библейское имя, которое родители выбрали ещё до его рождения.
Первое время пара не упоминала в Сети, как стоит обращаться к ребенку.
Курбан, в свою очередь, заявил, что осознанно разговаривал с сыном во время беременности супруги, как только стало известно о малыше. Для бизнесмена Адам стал третьим ребёнком: у него есть сын Омар и дочь Теона от предыдущих браков.
Валерия же впервые ощутила материнство, признавшись, что мечтала о девочке, но, увидев Адама, поняла: она счастлива, что именно этот человек к ней пришел.
Старший сын Курбана, 16-летний Омар, уже успел подружиться с братом. Он присутствовал на выписке из роддома и растрогался при виде малыша. К тому же, у сыновей Курбана случилось удивительное совпадение: у мальчиков одна дата рождения — 1 февраля.
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«Никакой интриги нет, просто он такая кроха, хочется его беречь», — говорила тогда в личном блоге Валерия.Теперь же она призналась, что колебалась между Аланом и Адамом, но сердце подсказало остановиться на втором варианте.
«Я сразу с первых дней обращалась к нему по имени. У нас не было такого, что человек родился, и только тогда мы придумали ему имя», — передает слова счастливой мамы «StarHit».
Курбан Омаров с сыном (Фото: Instagram* @zimamoscow)
Курбан, в свою очередь, заявил, что осознанно разговаривал с сыном во время беременности супруги, как только стало известно о малыше. Для бизнесмена Адам стал третьим ребёнком: у него есть сын Омар и дочь Теона от предыдущих браков.
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Валерия же впервые ощутила материнство, признавшись, что мечтала о девочке, но, увидев Адама, поняла: она счастлива, что именно этот человек к ней пришел.
Старший сын Курбана, 16-летний Омар, уже успел подружиться с братом. Он присутствовал на выписке из роддома и растрогался при виде малыша. К тому же, у сыновей Курбана случилось удивительное совпадение: у мальчиков одна дата рождения — 1 февраля.
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Мария Моисеева