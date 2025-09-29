Огромную луковицу достали из россиянина после экстремальных секс-практик
10-сантиметровая луковица застряла в 48-летнем жителе Подмосковья в процессе экстремальных секс-практик. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Скорая приехала по адресу мужчины, который пожаловался на сильную боль и спазмы в области прямой кишки. Бригада осмотрела его и экстренно доставила в Егорьевскую больницу. Там в теле пациента и нашли огромный овощ. Как так вышло, он сознаваться не захотел.
В итоге команда хирургов извлекла луковицу из заднего прохода под общим наркозом. Сейчас мужчина восстанавливается и готовится к выписке. Медики отмечают, что если бы пациент продолжил терпеть, то все закончилось бы разрывом стенки кишечника и инфекцией.
Ранее сообщалось, что во Вьетнаме мужчина запустил в анус 66-сантиметрового живого угря и целый лимон для получения удовольствия.
