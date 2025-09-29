Огромную луковицу достали из россиянина после экстремальных секс-практик

29 сентября 2025, 15:20

SHOT: 10-сантиметровую луковицу вынули из жителя Подмосковья после секс-практик

Фото: iStock/kirisa99

10-сантиметровая луковица застряла в 48-летнем жителе Подмосковья в процессе экстремальных секс-практик. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.