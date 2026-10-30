Стая бродячих собак чуть не растерзала мать с восьмилетней дочерью
В Красноярске возбудили уголовное дело после нападения стаи бродячих собак на восьмилетнюю девочку. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по краю.
По информации Telegram-канала Kras Mash, инцидент произошел у Николаевского моста. Женщина с дочерью шли мимо, когда собаки перегородили им дорогу и начали кидаться.
Отогнать стаю помогли прохожие. Местные жители утверждают, что стая давно обитает возле ЖК «Тихие зори», и людям приходится покупать отпугиватели для собак.
Службы отлова на ситуацию не отреагировали. Дело ведут по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Деятельности лиц, ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных, дадут правовую оценку.
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