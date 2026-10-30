Стая бродячих собак чуть не растерзала мать с восьмилетней дочерью

30 октября 2026, 22:01

В Красноярске прохожие спасли мать с ребенком от стаи собак

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Красноярске возбудили уголовное дело после нападения стаи бродячих собак на восьмилетнюю девочку. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по краю.