Замдиректоров школы и ЧОП задержали после нападения ученика с молотком на школьников

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Замдиректора охранного предприятия задержали после нападения школьника с молотком на одноклассников и учителей в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по региону.
Отмечается, что было заведено уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
Также был задержан замдиректора учебного заведения, ему предъявили обвинение по статье о халатности.
Накануне стало известно, что школьник напал с молотком на своих одноклассников и учителей. В результате этого инцидента были ранены трое учеников и учитель химии. Во вторник вечером детей спецбортом МЧС перенаправили в Москву, где они будут проходить лечение в Российской детской клинической больнице.
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Также был задержан замдиректора учебного заведения, ему предъявили обвинение по статье о халатности.
Накануне стало известно, что школьник напал с молотком на своих одноклассников и учителей. В результате этого инцидента были ранены трое учеников и учитель химии. Во вторник вечером детей спецбортом МЧС перенаправили в Москву, где они будут проходить лечение в Российской детской клинической больнице.
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Анастасия Чинкова