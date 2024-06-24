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Охрану синагоги в Махачкале убрали за несколько дней до теракта

Валерий Дибияев: жертв теракта в Махачкале могло быть больше
24 июня 2024, 17:52
Фото: IStock/Evgeniy Akimenko

Фото: IStock/Evgeniy Akimenko

Пост охраны убрали из синагоги в Махачкале незадолго до трагедии, сообщил председатель совета иудейских общин Дагестана Валерий Дибияев «Газете.Ru».
«Охраны не было два-три дня. Но в любом случае, это две лишние жертвы, не дай Бог», — сказал он.

Информацию подтвердил корреспонденту «Газеты.Ru» житель Махачкалы — по его словам, охрану убрали «недавно».



Ранее Следственный комитет России подтвердил информацию о 19 погибших: 15 полицейских и четверо гражданских, включая священника.

Главный раввин России Берл Лазар выразил соболезнования семьям погибших и связал теракт с погромами в аэропорту Махачкалы осенью прошлого года.

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Исламовед указал на странность в почерке атаковавших Дагестан террористов
Исламовед Ярлыкапов: почерк действовавших в Дагестане террористов напоминает ИГ*
24 июня 2024, 18:11

Фото: iStock/zabelin

Российский исламовед, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов сообщил, что почерк действовавших в Дагестане террористов напоминает действия Исламского государства*, но в нем есть странности, передает «Лента.ру».
Эксперт подчеркнул, что при совершении атаки террористы не использовали символику запрещенной организации. По словам Ярлыкапова, возможно, преступники уже отказались от символики.

Он добавил, что пока никто не взял на себя ответственность за произошедший террористический акт, поэтому следует подождать и посмотреть, что произойдет далее.

Напомним, вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан, боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в процессе контртеррористической операции в Дагестане погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько мирных жителей.

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*Запрещенная в России террористическая организация
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#дагестан
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Стало известно, что США координировали теракт в Дагестане
Ветеран «Альфы» Гончаров: Теракт в Дагестане координировали спецслужбы США
24 июня 2024, 18:08

Фото: iStock/Barks_japan

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что теракты в России координируются спецслужбами недружественных стран. Об этом пишет Общественная служба новостей
Гончаров сказал, что Северный Кавказ для нас является неприятной точкой, где есть проблемы. Ситуация, которая произошла в Дагестане — это продолжение того, что происходит на постоянной основе. По его словам, сейчас Россию не оставят в покое ее противники — НАТО, США, и Украина.

«То, что произошло в Дагестане — это в любом случае координируют спецслужбы Америки, а может быть, и Украины. Такие всплески — это не какая-то случайность, это скоординированные действия, которые, я думаю, наше следствие выявит», — рассказал он Общественной Службе Новостей.

Президент Ассоциации заявил, что прекратить теракты без побед Российской Федерации на фронте невозможно. По его мнению, 6 миллионов беженцев с Украины, как и вербовочная сеть СБУ и ГУР Украины, представляют угрозу.

Напомним, что 23 июня боевики открыли огонь по синагоге и церкви в Дербенте из автоматического оружия, в результате чего начался пожар. Здания сгорели. Нападение было совершено боевиками и на Махачкалу, обстрелу подвергся пост ДПС. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в процессе контртеррористической операции в Дагестане погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько мирных жителей.

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В лесу под Волоколамском нашли три боеприпаса времён ВОВ
24 июня 2024, 17:57

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Три старых проржавевших боеприпаса обнаружил в лесу в районе деревни Вашурино Волоколамского городского округа мужчина во время сбора грибов, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Грибник, нашедший взрывоопасные предметы, сообщил об этом в единую службу экстренных вызовов «Система-112». Прибывшие на место специалисты идентифицировали боеприпасы как ручные гранаты времён Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.
Взрывотехники поместили ручные гранаты в специальный контейнер, перевезли в безопасное место и уничтожили, соблюдая технику безопасности.

Ранее сообщалось, что работники Мособлпожспаса провели патрулирование несанкционированных мест купания, проверки состоялись на 40 водоёмах в 21 городском округе Московской области.

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#боеприпасы
#великая отечественная война
#волоколамский район
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Воробьёв: один пострадавший при пожаре во Фрязине находится в реанимации
24 июня 2024, 17:29

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Один из пострадавших в результате пожаре во Фрязине – в тяжёлом состоянии в реанимации. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Один из пострадавших, 34-летний мужчина, находится в тяжелом состоянии в реанимации в больнице имени М. В. Гольца во Фрязине. Его подключили к ИВЛ. Двое пожарных обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения. Их уже осмотрели. От госпитализации они отказались, их жизни ничто не угрожает», – написал глава региона в своём телеграм-канале.
По его словам, на месте ЧП работают 16 бригад скорой помощи.

Ранее Воробьёв подтвердил данные о гибели двух человек.

Все подробности ЧП во Фрязине читайте в материале «Радио 1».

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#фрязино
#пожар
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
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Губернатор Воробьёв: пожар во Фрязине унёс жизни двух человек
24 июня 2024, 17:13

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подтвердил данные о гибели двух человек в результате пожаре во Фрязине.
«К сожалению, при пожаре во Фрязине погибли два человека. Пожарные продолжают тушить огонь. На месте работает 12 бригад скорой помощи», – написал глава региона в своём телеграм-канале.
Площадь пожара тем временем достигла 4,5 тыс. кв. м., сообщили ТАСС в экстренных службах.

Все подробности ЧП во Фрязине читайте в материале «Радио 1».

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Губернатор Воробьёв раскрыл подробности пожара в административном здании во Фрязине

В подмосковном Фрязино произошёл крупный пожар
#пожар
#подмосковье
#московская область
#мчс
#фрязино
#андрей воробьёв
#губернатор
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Минимум два человека погибли во время пожара во Фрязино
24 июня 2024, 17:05

Фото: istockphoto/Distortion Media

В жилом доме в Подмосковье произошел пожар, в результате которого погибли минимум два человека.
Как сообщает Telegram-канал Shot, инцидент произошел во Фрязино.

Один из погибших попытался спастись, выпрыгнув из окна, другой упал, уже получив критические ожоги.



Второй взрыв прозвучал в здании, и площадь возгорания достигла 4000 квадратных метров.

Еще двое, находившиеся внутри здания, предположительно, тоже погибли.

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В подмосковном Фрязине в горящем НИИ «Платан» находятся люди: что известно к этому часу
МЧС: В Подмосковном Фрязине горит здание НИИ «Платан», внутри люди
24 июня 2024, 16:44

Фото: ГУ МЧС РФ по МО

Причиной пожара в подмосковном Фрязине могло стать нарушение техники безопасности. По предварительным данным телеграм-канала SHOT, возгорание началось в помещении, где собирали налобные фонари. Сотрудники могли забыть выключить оборудование и покинули рабочие места.
Число погибших во время пожара в бывшем здании НИИ «Платан» в подмосковном Фрязине, по предварительным данным, выросло до восьми человек. Об этом пишет телеграм-канал 112 со ссылкой на собственный источник. Официального подтверждения этих данных пока не поступало.

Не удаётся установить связь с шестью заблокированными в горящем во Фрязине здании, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Погибшие при пожаре во Фрязине выпрыгнули из окна и получили смертельные травмы, рассказали РИА Новости в экстренных службах.

Два вертолёта Ка-32 участвуют в тушении пожара во Фрязине, рассказали в МЧС России.

Уголовное дело возбудили по факту пожара во Фрязине, где погибли как минимум два человека. Об этом информировали в подмосковном главке СКР.

Один из пострадавших в результате пожаре во Фрязине – в тяжёлом состоянии в реанимации, сообщил Андрей Воробьёв.

Причиной взрыва в горящем здании в подмосковном Фрязине стал газовый баллон, сообщает телеграм-канал Mash.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подтвердил данные о гибели двух человек при пожаре во Фрязине.

Площадь пожара достигла 4,5 тыс. кв. м., сообщили в экстренных службах.

Внутри горящего в подмосковном Фрязине бывшего здания НИИ «Платан» обрушились конструкции, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Горящее во Фрязине здание не имеет отношения к НИИ «Платан». Как сообщили в Росэлектронике, оно перешло в частную собственность в 1990-е годы. Значительная часть помещений горящего здания сдаётся в аренду. Пожар мог возникнуть именно там, сказали ТАСС в оперативных службах.

Два человека погибли в результате пожара в здании НИИ «Платан» в подмосковном Фрязине. Площадь возгорания достигла 4 тыс. кв. метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Здание полностью охвачено дымом. Горит уже та часть, где до этого находились люди.

Как пишет телеграм-канал SHOT, из окон горящего здания, спасаясь от огня, выпрыгнули два человека. Удалось ли им выжить, пока неизвестно.

Площадь пожара в здании НИИ «Платан» в подмосковном Фрязине увеличилась до 3,5 тыс. кв. м. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Московской области. Огонь охватил пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи. Из-за сильного дыма заблокированные в здании люди, которые ранее разбили стёкла и просили о помощи, больше не видны в окнах.

Информация о пожаре по адресу Заводской проезд, дом 2, поступила в 14:39. Ему присвоили третий ранг сложности.

К тушению огня привлечены более 100 специалистов и 40 единиц техники, в том числе автолестницы. Работы осложняет высокая температура и плотное задымление.

Спасатели эвакуировали из горящего административного здания НИИ «Платан» одного человека, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. На место по его поручению выехал исполняющий обязанности начальника МЧС России по Московской области Александр Перегуда.

Пожарные рассказали, что спасённого вывели по лестничным маршам. По уточнённым предварительным данным, в здании находятся девять человек. Спасательная операция продолжается.

Горящее административное здание находится на территории промзоны. Организовано спасение людей, уточнили в подмосковном главке МЧС.

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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#пожар
#фрязино
#мчс
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Число погибших при терактах в Дагестане увеличилось
Минздрав Дагестана: число погибших при терактах в регионе выросло до 20
24 июня 2024, 16:16

Фото: iStock/SergeyPankratov

Число погибших при терактах в Дагестане выросло до 20 человек. Об этом сообщила министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева, ее заявление публикуются в Telegram-канале регионального ведомства.
По словам Беляевой, состояние еще семерых пострадавших оценивается как тяжелое. Она отметила, что некоторых пациентов переведут в ведомственные учреждения для дальнейшего лечения.

Ранее в Следственном комитете России заявили, что личности причастных к терактам в Дагестане установлены.

Напомним, вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан, боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в процессе контртеррористической операции в Дагестане погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько мирных жителей.

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#храм
#дпс
#пост
#террористы
#операции
#дагестан
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Критика Шойгу, видео с трупами и авиакатастрофа: мятеж ЧВК «Вагнер» 24 июня 2023 года, гибель Пригожина
24 июня 2024, 16:13

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Ровно год назад, 24 июня 2023 года, начался и почти сразу завершился мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который сам он называл «Маршем справедливости».
О событиях того страшного для россиян дня напоминает редакция «Радио 1».

Предпосылки мятежа Пригожина или «Дайте снаряды ЧВК «Вагнер»»


Евгений Пригожин вёл внутриполитическую борьбу с действовавшим на тот момент руководством Минобороны РФ. Сначала ему запретили вербовать заключённых для пополнения личного состава ЧВК «Вагнер», а после перестали снабжать группировку Пригожина в Артемовске боеприпасами и снарядами в приоритетном порядке. Тогда глава ЧВК начал публично критиковать Сергея Шойгу, который на тот момент был министром обороны РФ и требовать боеприпасы. Он также показывал на видео тела своих бойцов, которые погибли, по словам Пригожина, из-за острой нехватки боеприпасов. Он яростно требовал отставки Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Добиться успеха подобными действиями Пригожину не удалось. Такое поведение принесло обратный эффект: его поставили перед фактом о необходимости заключения его бойцами контрактов с Минобороны, что означало фактическое лишение Пригожина личной армии.

Также за несколько дней до мятежа Пригожин обвинил российскую армию в ударе по их тыловому лагерю, продемонстрировав странную видеозапись.

Мятеж или «Марш справедливости» Пригожина


В ночь с 23 на 24 июня Пригожин вместе с несколькими тысячами бойцов ЧВК «Вагнер» и многими командирами начал свой мятеж или, как он сам называл, «Марш справедливости». Не встречая сопротивления, вагнеровцы пресекли административную границу Ростовской области. Колонны мятежников состояли из танков, систем ПВО, БМП и артиллерии. Основной ареной разворачивающихся событий стал Ростов-на-Дону и окрестности расположенного там штаба ЮВО. Именно оттуда колонны ЧВК «Вагнер» направились в сторону Москвы разными дорогами.

Тогда произошло несколько локальных боёв, в результате которых авиация Минобороны поразила несколько автомобилей мятежников, в свою очередь системы ПВО ЧВК «Вагнер» сбили самолеты и вертолеты ВС РФ. При этом многие из сбитых машин вообще не принимали участие в подавлении мятежа. Тогда погибли восемь членов экипажа Ил-22 из Ивановской области и два пилота вертолетов Ка-52 из Псковской области, семьям которых впоследствии Пригожин пообещал выплатить немаленькие деньги.

Так, техника ЧВК «Вагнер» ехала к Москве, а власти силами коммунальщиков перекапывали дороги и выставляли заслоны Росгвардии по пути следования вагнеровцев.

Попытки успокоить Пригожина во время мятежа


Одними из первых Пригожина попытались образумить Сергей Суровикин, который на тот момент был заместителем командующего ОГВ и первый заместитель начальника ГУ ГШ генерал-лейтенант Владимир Алексеев – товарищи главы ЧВК «Вагнер».

Они призывали его руководствоваться здравым смыслом, остановиться и прекратить бунт. Однако и они не смогли достучаться до Пригожина.

Конец бунта и причастность к этому Лукашенко


Практически добравшись до Москвы, Пригожин развернул своих бойцов и технику. К тому моменту он, возможно, понял, что его ставка на поддержку внутри страны провалилась и добиться поставленных целей силовым путем, а потом вернуть всё как было, уже не получится. При этом он понимал, что в случае гражданской войны он потерпит поражение и согласился остановить мятеж.

«Понимая всю ответственность за то, что может быть пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану», — заявил тогда Пригожин.

Тогда в переговорах принял участие белорусский президент Александр Лукашенко, который предложил Пригожину и его бойцам добровольно отправиться в ссылку в Белоруссию и расформировку ЧВК «Вагнер» взамен на отсутствие уголовного преследования мятежников.

Встреча Пригожина с Путиным через пять дней после мятежа


29 июня президент России Владимир Путин встретился в Кремле с Пригожиным. На мероприятии присутствовали 35 человек — все командиры отрядов и руководство ЧВК «Вагнер». Подробности разговора публике не предоставили, однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин на встрече дал оценку событий 24 июня, выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудового применения. Мероприятие длилось три часа.

Есть мнение, что на встрече с Путиным Пригожин не просто изложил свою версию происходящего в зоне СВО, но и передал президенту некую папку с документами, где были расписаны многие детали, касающиеся реального положения на фронте. Именно эти документы могли стать причиной чисток в Минобороны РФ в текущем году.

Гибель Пригожина


А потом, спустя два месяца после «Марша справедливости», 23 августа, Пригожин погиб в авиакатастрофе во время перелёта из Москвы в Санкт-Петербург. На борту самолета, который потерпел крушение в Тверской области, находились Пригожин, руководитель ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, оператор и личная охрана главы Пригожина. Все пассажиры борта и члены экипажа погибли.

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