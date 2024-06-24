Охрану синагоги в Махачкале убрали за несколько дней до теракта

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Пост охраны убрали из синагоги в Махачкале незадолго до трагедии, сообщил председатель совета иудейских общин Дагестана Валерий Дибияев «Газете.Ru».
«Охраны не было два-три дня. Но в любом случае, это две лишние жертвы, не дай Бог», — сказал он.
Информацию подтвердил корреспонденту «Газеты.Ru» житель Махачкалы — по его словам, охрану убрали «недавно».
Ранее Следственный комитет России подтвердил информацию о 19 погибших: 15 полицейских и четверо гражданских, включая священника.
Главный раввин России Берл Лазар выразил соболезнования семьям погибших и связал теракт с погромами в аэропорту Махачкалы осенью прошлого года.
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