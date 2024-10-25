«Окей» поддержит пострадавших во время поножовщины в Санкт-Петербурге

Фото: Риа Новости/ Наталья Селиверстова
Торговая сеть «Окей» прокомментировала поножовщину в гипермаркете Санкт-Петербурга.
Компания «Окей» опубликовала официальное заявление в связи с нападением Юрия Артемьева на покупателей гипермаркета.
Сеть гипермаркетов также заявила о том, что свяжется со всеми потерпевшими и предложит им материальную поддержку для оплаты медицинских расходов и трат на психологическую помощь.
У мужчины, устроившего поножовщину, с собой было два кухонных ножа. По информации работников медицинской организации, Юрий Артемьев сейчас находится в состоянии острого психоза.
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«Мы выражаем благодарность нашим покупателям, персоналу и охране магазина за их самоотверженные действия по задержанию нападавшего. Отличившиеся сотрудники магазина и ЧОП будут поощрены», — отмечается в обращении.
Сеть гипермаркетов также заявила о том, что свяжется со всеми потерпевшими и предложит им материальную поддержку для оплаты медицинских расходов и трат на психологическую помощь.
У мужчины, устроившего поножовщину, с собой было два кухонных ножа. По информации работников медицинской организации, Юрий Артемьев сейчас находится в состоянии острого психоза.
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Ольга Енгалычева