Около атакованных пляжей Севастополя нашли неразорвавшийся боеприпас

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Неразорвавшийся кассетный боеприпас нашли в акватории в районе пляжей в Учкуевке и Любимовке, который 23 июня обстреляли украинские войска. Об этом информирует пресс-служба МЧС России.
«Севастопольскую акваторию после ракетного удара обследуют специалисты МЧС России. Водолазы Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю ведут работы в районе пляжей «Учкуевка» и «Любимовка»... Обнаружен один неразорвавшийся кассетный боеприпас. Планируется его уничтожение на месте», — сказано в сообщении.Указано, что специалисты изучили уже 2 гектара морского дна, по плану осмотреть еще 4,5. Помимо этого, пиротехники исследовали берег в зоне атаки ВСУ. Отмечается, что к работам привлечены 19 человек, 4 автомобиля и плавсредство.
23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю при помощи дальнобойных ракет ATACMS американского производства. Четыре снаряда из пяти сбили силы противовоздушной обороны, один, отклонившись от траектории, взорвался над общественным пляжем в Учкуевке. Ранее появилось видео из севастопольского кафе во время ракетного обстрела.
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