Пожар в Вельске унёс жизнь пятилетнего ребёнка, которого родители заперли в доме
В Архангельской области при пожаре погиб пятилетний ребёнок, которого закрыли в доме. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
Трагедия произошла в Вельске днём 15 апреля. Огонь охватил частный жилой дом на улице Нечаевского. Как уточнили в ведомстве, пятилетний мальчик находился внутри один, родители заперли его с улицы.
Когда взрослые заметили пожар, помещения жилища уже заполнил дым. К прибытию спасателей пламя охватило всю крышу дома, существовала угроза перехода огня на хозяйственные постройки. Пожарные вынесли ребёнка из здания и передали медикам, но спасти мальчика они не смогли.
Ранее пожар в квартире на юго-западе Москвы убил двух человек. До этого возгорание в Подмосковье унёсло жизни отца и девятилетнего ребёнка.
