Ребенок погиб при пожаре в Ленобласти

31 мая 2026, 22:05

МЧС: Ребенок погиб при пожаре во Всеволожском районе Ленобласти

В Ленобласти произошел пожар, унесший жизнь ребенка. Возгорание произошло в гараже площадью 24 квадратных метра на улице Грибной, сообщили в региональном управлении МЧС.





Спасти несовершеннолетнего не удалось. Отца ребенка госпитализировали.



Ранее, 24 мая, на северо-востоке столицы, на Алтуфьевском шоссе, произошло возгорание на складском объекте. Загорелся склад сети гипермаркетов.



Очевидцы сообщали о густом дыме над районом и хлопках, которые могли свидетельствовать о наличии легковоспламеняющихся материалов. На месте работали экстренные службы. Данных о пострадавших и причинах пожара не поступало.



