Ребенок погиб при пожаре в Ленобласти

МЧС: Ребенок погиб при пожаре во Всеволожском районе Ленобласти
В Ленобласти произошел пожар, унесший жизнь ребенка. Возгорание произошло в гараже площадью 24 квадратных метра на улице Грибной, сообщили в региональном управлении МЧС.
Спасти несовершеннолетнего не удалось. Отца ребенка госпитализировали.
Ранее, 24 мая, на северо-востоке столицы, на Алтуфьевском шоссе, произошло возгорание на складском объекте. Загорелся склад сети гипермаркетов.
Очевидцы сообщали о густом дыме над районом и хлопках, которые могли свидетельствовать о наличии легковоспламеняющихся материалов. На месте работали экстренные службы. Данных о пострадавших и причинах пожара не поступало.