Ребенок погиб при пожаре в Ленобласти

МЧС: Ребенок погиб при пожаре во Всеволожском районе Ленобласти
Фото: istockphoto/Kara Capaldo

В Ленобласти произошел пожар, унесший жизнь ребенка. Возгорание произошло в гараже площадью 24 квадратных метра на улице Грибной, сообщили в региональном управлении МЧС.



Спасти несовершеннолетнего не удалось. Отца ребенка госпитализировали.

Ранее, 24 мая, на северо-востоке столицы, на Алтуфьевском шоссе, произошло возгорание на складском объекте. Загорелся склад сети гипермаркетов.

Очевидцы сообщали о густом дыме над районом и хлопках, которые могли свидетельствовать о наличии легковоспламеняющихся материалов. На месте работали экстренные службы. Данных о пострадавших и причинах пожара не поступало.


Никита Кротов

