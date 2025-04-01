ОМОН устроил рейд в столичном фитнес-клубе

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Рейд против мигрантов провели сотрудники ОМОН в одном из столичных фитнес-клубов на Рязанском проспекте. Как сообщил Telegram-канал Baza, бойцы выявляют нелегалов из среднеазиатского региона.
«Женщин отпустили, а всех мужчин положили лицом в пол», — сказано в публикации.Известно, что у мужчин проверяют документы, законно ли они находятся на территории РФ, а также имеются ли у них отметки о военной службе. Аналогичный рейд уже проходил в фитнес-клубе на юго-востоке Москвы. Омоновцы ворвались и проверили документы у мужчин. Их отпускали при наличии отметки о военной службе.
В марте депутат от ЛДПР Леонид Слуцкий предлагал полностью запретить мигрантам въезд в страну.
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Никита Кротов