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ОМОН устроил рейд в столичном фитнес-клубе

ОМОН устроил рейд против мигрантов в фитнес-клубе на Рязанском проспекте Москвы
Фото: istockphoto/vichinterlang

Фото: istockphoto/vichinterlang

Рейд против мигрантов провели сотрудники ОМОН в одном из столичных фитнес-клубов на Рязанском проспекте. Как сообщил Telegram-канал Baza, бойцы выявляют нелегалов из среднеазиатского региона.
«Женщин отпустили, а всех мужчин положили лицом в пол», — сказано в публикации.
Известно, что у мужчин проверяют документы, законно ли они находятся на территории РФ, а также имеются ли у них отметки о военной службе. Аналогичный рейд уже проходил в фитнес-клубе на юго-востоке Москвы. Омоновцы ворвались и проверили документы у мужчин. Их отпускали при наличии отметки о военной службе.

В марте депутат от ЛДПР Леонид Слуцкий предлагал полностью запретить мигрантам въезд в страну.

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#мир
#россия
#москва
#мигранты
#новости
#рейды
За неделю в российском регионе мошенники обманули жителей на 22 миллиона
01 апреля 2025, 22:19

Фото: iStock/nevodka

За неделю в российском регионе жертвами интернет-мошенников стал 61 местный житель, а причиненный ущерб достиг 22 миллионов 152 тысяч рублей. Об этом сообщает кемеровская прокуратура. Самая большая сумма, отданная аферистам, составила 10 млн рублей.
«Они обманывали потерпевших, представляясь сотрудниками банков, полицейскими, сотрудниками ФСБ и следственного комитета, а также покупателями, продавцами, родственниками и их знакомыми. Мошенники работали по привычным схемам: произошло снятие денег, заблокирован счет, взломан личный кабинет, оформлен кредит, родственник попал в беду или близкий человек болен», — передает «Сiбдепо» сообщение ведомства.
В то же время в Москве полицейские поймали курьера телефонных мошенников, который забрал накопления у 64-летней пенсионерки. Как сообщает АГН «Москва», женщину убедили в том, что ее персональные данные попали в руки злоумышленников и нужно срочно передать деньги для их защиты. В течение нескольких часов москвичка отдала трем разным курьерам 32 миллиона рублей.
«В ходе розыска полицейские вычислили одного из курьеров — это 23-летний житель Подмосковья. Как оказалось, полученные от пенсионерки деньги от передал другому соучастнику по указанию куратора, общение с которым проходило дистанционно», — передает агентство.
Поиск других участников мошеннической схемы продолжается.

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#счёт
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Сотни пассажиров люксового круизного лайнера заражены вирусом
DM: больше 200 пассажиров круизного лайнера Queen Mary подхватили норовирус
01 апреля 2025, 22:14

Фото: istockphoto/jarun011

Пассажиры люксового круизного лайнера Queen Mary 2 заразились норовирусом в Великобритании во время плавания. Как пишет издание Daily Mail, речь идет о более 200 зараженных. Уточняется, что лайнер должен был прибыть в Саутгемптон 6 апреля, откуда убыл 8 марта.
Обозреватели подчеркнули, что заражены по меньшей мере 224 человека с учетом 17 членов экипажа, а всего на борту 2,5 тысячи человек. Вспышку норовируса заметили через десять дней после начала круиза.

У путешественников рвота и диарея, что характерно для заболевания. Распространение норовируса происходит через еду, воду и при людском контакте. В основном заболевшие поправляются спустя пару-тройку дней, но бывает, что симптомы проходят лишь через две недели.

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Shot: самолёт ООН совершил жёсткую посадку и загорелся в Сомали

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#мир
#великобритания
#вирусы
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Shot: самолёт ООН совершил жёсткую посадку и загорелся в Сомали
01 апреля 2025, 21:54

Фото: istockphoto/rebius

Самолет ООН жестко приземлился в Сомали и загорелся, пишет Telegram-канал Shot. Уточняется, что воздушное судно проскользило носом по взлетно-посадочной полосе в результате отказа шасси.
Предварительно, пострадал один человек, а всего на борту было 17 человек. Жесткая посадка произошла в аэропорту Могадишо. Известно, что у самолета отказало переднее шасси. На место происшествия прибыли спасатели и потушили возгорание.

Похожий инцидент произошел несколько дней назад в американской Миннесоте, где легкомоторное судно упало на жилой дом. Погибли все члены экипажа, их количество не сообщается. Никто из жителей дома не пострадал. Ведется расследование.

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#новости
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Полиция Германии пять часов расследовала убийство секс-куклы
DM: немецкая полиция расследовала убийство секс-куклы, думая, что это труп
01 апреля 2025, 18:28

Фото: istockphoto/picturesd

Немецкие полицейские пять часов расследовали убийство секс-куклы, думая, что это «обгоревший труп». Как пишет Daily Mail, находка была в лесу. Ее обнаружил местный житель во время прогулки с собакой.
Мужчина сообщил о «женском теле», наткнувшись на него у заброшенного строения. На место происшествия выехали криминалисты, судмедэксперты и сотрудники уголовного розыска. Место оцепили, «останки» замерили и произвели фотосъемку.

Спустя несколько часов, детектив решил прикоснуться к «телу», после чего выяснилось, что перед ним упакованная в полиэтилен и поврежденная огнем секс-кукла, а не реальная женщина. Правоохранители забрали «вещдок» для дальнейшего выяснения обстоятельств.

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Шесть машин столкнулись из-за задымления на трассе в Саратовской области
01 апреля 2025, 16:19

Фото: iStock/Manuel Chinchilla

В Балаковском районе Саратовской области, на задымлённой трассе Балаково-Духовницкое, столкнулись шесть автомобилей: три КамАЗа, две «Лады» и машина марки «Волга». В результате ДТП пострадали два человека. Об этом сообщил в телеграм-канале начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин.
По его словам, причиной задымления стал пожар в расположенном рядом с дорогой поле. Юрин также сообщил, что из-за задымления введено ограничение движения для всех видов транспорта на участке трассы Балаково-Духовницкое.



На месте ДТП работают спасатели, медики скорой помощи, сотрудники ДПС и пожарной охраны. Спасатели областной службы при помощи гидравлического инструмента деблокировали из «Лады» мужчину и транспортировали его в машину скорой помощи для госпитализации. Также была госпитализирована женщина.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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