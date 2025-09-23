ОМОН задержал трех студентов, которые жестоко избили парня в центре Хабаровска — видео
В центре Хабаровска случилась драка. Трое студентов избили молодого человека, он попал в больницу с серьезными травмами. В Telegram-канале Amur Mash выложили кадры драки, а также момент задержания студентов бойцами ОМОНа.
Изначально конфликт вспыхнул около торгового центра «Лотос». Пострадавший заступился за свою подругу, которую оскорбляла группа молодых людей. Тем вмешательство очень не понравилось — сразу бросились за «защитника» с кулаками.
На видео слышно, как девушка просит не трогать ее друга, но нападавших это не волнует.
Медики диагностировали у пострадавшего тяжкий вред здоровью. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, ОМОН задержал агрессоров. Молодым людям оказалось от 19 до 22 лет.
Сейчас правоохранительные органы ведут поиск свидетелей инцидента.
