​ОМОН задержал трех студентов, которые жестоко избили парня в центре Хабаровска — видео

23 сентября 2025, 06:13

Amur Mash: ОМОН задержал жестоко избивших парня в центре Хабаровска студентов

Фото: iStock/mrohana

В центре Хабаровска случилась драка. Трое студентов избили молодого человека, он попал в больницу с серьезными травмами. В Telegram-канале Amur Mash выложили кадры драки, а также момент задержания студентов бойцами ОМОНа.