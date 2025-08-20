При тушении сильного пожара в кемеровском ТЦ заметили странность

20 августа 2025, 11:45

Середюк: пожар в ТЦ «Лапландия» в Кемерове потушили, очаг был снаружи

Фото: iStock/DmyTo

Сильный пожар в торговом центре «Лапландия» на Октябрьском проспекте в Кемерове потушили, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк, посетив место происшествия.





В настоящее время специалисты пытаются разобраться, с чего началось возгорание. Есть подозрения, что огонь вспыхнул снаружи. Спасатели осмотрели помещения, людей внутри не оказалось.

«Сейчас идет проливка фасада. Приступили к работе для того, чтобы выявить причины возгорания. Пока непонятно, вроде бы возгорание началось снаружи. В МЧС даже показали этот очаг», — сказал глава региона.