При тушении сильного пожара в кемеровском ТЦ заметили странность
Середюк: пожар в ТЦ «Лапландия» в Кемерове потушили, очаг был снаружи
Сильный пожар в торговом центре «Лапландия» на Октябрьском проспекте в Кемерове потушили, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк, посетив место происшествия.
В настоящее время специалисты пытаются разобраться, с чего началось возгорание. Есть подозрения, что огонь вспыхнул снаружи. Спасатели осмотрели помещения, людей внутри не оказалось.
«Сейчас идет проливка фасада. Приступили к работе для того, чтобы выявить причины возгорания. Пока непонятно, вроде бы возгорание началось снаружи. В МЧС даже показали этот очаг», — сказал глава региона.
Напомним, звонок в экстренную службу поступил в 13:12 по местному времени (09:42 мск). Вскоре посетителей и персонал из здания эвакуировали.