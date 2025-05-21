«Он это все снимал»: 14-летний подросток изнасиловал первоклассника на глазах у друзей в Нижегородской области, подробности

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В небольшой деревне Нижегородской области 14-летний подросток изнасиловал первоклассника на глазах у друзей, которые снимали это на видео и позже выложили шокирующие кадры в социальные сети. Пострадавший сейчас в тяжелом психоэмоциональном состоянии и его родители не позволяют ему ходить в школу. Подробнее о происшествии расскажет «Радио 1».
Жестокое изнасилование и съемка на камеруМать пострадавшего мальчика в глубоком шоке, похоже, она до сих пор не может прийти в себя: ее взгляд пустой, на вопросы она отвечает односложно. Женщина не знает, что делать дальше. Ее сына-первоклассника изнасиловал соседский 14-летний юноша. Насильник надругался над мальчиком на глазах у своих друзей, которые и снимали все на видео. Ролик выложили в социальные сети. О том, что случилось, узнал весь район.
«Он это все снимал, друг снимал. Зачем? Он что, не мог сказать: "Да ты что?! Зачем?!" Хихикали, подхихикивали, смеялись», – заявила местная жительница.Теперь первоклассник испытывает страх перед тем, что в школе его будут травить. Он не выходит из дома и избегает общения даже с друзьями. Местные жители отмечают, что за последние полгода это уже третий подобный случай в округе.
Не первый случай
Фото: iStock/mactrunkПри расследовании инцидента полицейские выяснили, что за последние полгода в районе произошло несколько подобных случаев.
«Совсем недавно произошел еще один инцидент. Группа семиклассников затащила своего одноклассника в сарай, где жестоко его избили и заставили раздеться до гола, снимая все на видео. Они насмехались над ним и издевались», – рассказала местная жительница Галина телеканалу РЕН ТВ.Однако один из пострадавших школьников нашел в себе силы поделиться своей историей. Он рассказал, что в тот день зашел проведать подругу, которая жила в общежитии, а затем решил поздороваться с ее соседом, 46-летним знакомым. Тот неожиданно схватил его, повалил на кровать и прижал голову к подушке. Вырваться удалось лишь через некоторое время.
Мальчик долгое время скрывал события того дня, но сам насильник вскоре начал рассказывать о своих действиях. По словам местных жителей, он хвастался своими похождениями во время застолья, что вызвало большой общественный резонанс. Вместо того чтобы обратиться в полицию, соседи решили устроить самосуд: сначала избили его, а затем попытались разгромить его квартиру. Родственникам подозреваемого пришлось покинуть город из-за угроз. В итоге следователи задержали мужчину и возбудили уголовное дело, суд поместил его под стражу.
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Насилие над животнымиВ этом районе Нижегородской области жертвами извращенцев становятся не только дети, но и животные. Несколько лет назад местные жители обсуждали случай, когда сосед неоднократно изнасиловал козу. По слухам, он взламывал сарай пенсионерки, где жили парнокопытные, и нападал на одну и ту же жертву. Несмотря на установленные факты насилия, полиция тогда не возбудила уголовное дело против зоофила.
Теперь реальный срок может грозить 14-летнему подростку, обвиняемому в изнасиловании первоклассника, так как он уже достиг возраста уголовной ответственности. Его отправили под домашний арест.
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