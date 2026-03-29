«Она бы захлебнулась»: Мужчина спас шестилетнюю девочку-инвалида в Дагестане во время потопа и рассказал детали
В Махачкале мужчина спас шестилетнюю девочку, которую уносило сильным потоком воды на затопленной улице.
Как сообщил RT, по словам Абдурахмана, уровень грязной воды достигал пояса, однако ему удалось вовремя прийти на помощь. Он рассказал, что ребёнок находился рядом с матерью, поскользнулся и упал в поток, который мог унести его на значительное расстояние.
«Она бы захлебнулась этой грязью», — сказал собеседник.Как уточнил Абдурахман, девочка является инвалидом и не разговаривает, а её мать получила травму ноги. Он также отметил, что ранее не сталкивался с подобными ситуациями.
Наиболее сложная обстановка с подтоплениями наблюдалась в Махачкале, а также в ряде районов Дагестана.