«Она бы захлебнулась»: Мужчина спас шестилетнюю девочку-инвалида в Дагестане во время потопа и рассказал детали

29 марта 2026, 18:55

RT: Мужчина спас шестилетнюю девочку в Дагестане во время потопа

Фото: istockphoto/Mrkit99

В Махачкале мужчина спас шестилетнюю девочку, которую уносило сильным потоком воды на затопленной улице.





Как сообщил RT, по словам Абдурахмана, уровень грязной воды достигал пояса, однако ему удалось вовремя прийти на помощь. Он рассказал, что ребёнок находился рядом с матерью, поскользнулся и упал в поток, который мог унести его на значительное расстояние.



