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Опасность несдетонировавших обломков ракет ATACMS в Крыму объяснили

Военный эксперт Дандыкин: обломки ракет ATACMS могут быть очень опасны
30 апреля 2024, 16:01
Фото: istockphoto/Buzun Maksimilian

Фото: istockphoto/Buzun Maksimilian

Обломки ракет, которые остались на территории Крыма после атаки ВСУ, могут быть опасны. Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
По его словам, несдетонировавшие обломки американских ракет ATACMS, имеют суббоеприпасы, которые находятся внутри. При обнаружении таких снарядов необходимо вызвать саперов, чтобы избежать жертв.

Он также пояснил, что кассеты от ракеты были разбросаны из-за воздействия российской системой ПВО. Ракеты могли быть с просроченным сроком хранения, поэтому не взорвались, пояснил эксперт.



Прежде сообщалось, что ракеты ATACMS внезапно теряют цель и падают от российских РЭБ. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#киев
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Дениса Майданова экстренно госпитализировали в Москве
30 апреля 2024, 16:16

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Певец и композитор Дмитрий Майданов экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Артист плохо себя почувствовал в театре на Суворовской площади, затем начал задыхаться и вызывал скорую помощь.

По предварительным данным, певцу поставили диагноз «отек Квинке». Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Майданов является автором песен известных российских исполнителей таких как: Александр Буйнов, Михаил Шуфутинский, Александр Маршал, Лолита, Жасмин, Иосиф Кобзон, Татьяна Буланова и других.

С 2008 года артист выступает на сцене как исполнитель собственных песен. Наибольшую известность Майданову принесла песня «Вечная любовь», за исполнение которой он получил премию «Золото граммофон».

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#артист
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«Пикник» поднял ценник на выступления после трагедии в «Крокусе»
Группа «Пикник» подняла гонорар за шоу до трех миллионов рублей после теракта
30 апреля 2024, 15:59

Фото: Istock/nantonov

После инцидента в «Крокус Сити Холле» рок-группа «Пикник» повысила стоимость своих выступлений, пишет Telegram-канал Baza.
Согласно данным канала, организаторы выступлений «Пикника» теперь вынуждены заплатить в среднем три миллиона рублей, в то время как до трагедии гонорары составляли около двух миллионов.

Потребности группы в райдере остались неизменными: номера в пятизвездочном отеле, бутылка водки премиум-класса, несколько бутылок пива, восемь бутербродов в гримерке и профессиональная служба безопасности. Важнейшей задачей охраны во время выступления, как указано в райдере, является обеспечение безопасности как зрителей, так и артистов.

Напомним, 22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед выступлением группы «Пикник», открыв стрельбу и поджигая здание. Затем злоумышленники скрылись на автомобиле, но были задержаны в Брянской области.

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#служба
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Суд в Москве арестовал обвиняемых в поджоге вертолета на московском аэродроме
30 апреля 2024, 15:37

Фото: iStock/artisteer

Пять подозреваемых в поджоге вертолета на аэродроме Остафьево в Москве были арестованы Дорогомиловским районным судом Москвы, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Арестованные будут содержаться под стражей на протяжении одного месяца и 29 суток, то есть до 27 июня.

Следствие поддержало ходатайство о применении меры пресечения в отношении Станислава Денисовича Хамидулина, Даниила Александровича Ямскова, Никиты Валерьевича Булгакова, Анастасии Александровны Молчалиной и Романа Андреевича Яковца.

Суд отметил, что Хамидулин С.Д., завербованный спецслужбами Украины, является организатором преступной группы, которая привлекла граждан России через интернет для выполнения задания за денежное вознаграждение.

Для осуществления теракта поджигатели прибыли на территорию аэродрома Остафьево и подожгли воздушное судно, в результате чего оно было уничтожено.

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#меры
#крушение
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В Архангельской области женщина била дочь-инвалида и издевалась над ней
30 апреля 2024, 14:50

Фото: istockphoto/apeyron

Прокуратура Архангельской области организовала проверку после распространения в сети скандального видеоролика. На его кадрах, предположительно, мать бьёт и унижает свою взрослую дочь-инвалида.
В пресс-службе надзорного ведомства подтвердили, что намерены выяснить, исполняет ли опекун свои обязанности перед инвалидом. Местные паблики утверждают, что ролик был снят в посёлке Турдеевск Архангельской области. На видео применяется насилие в отношении женщины-инвалида.

Прокуратура проведёт проверку по данному факту. По её итогам будет дана правовая оценка, в том числе действиям должностных лиц органов опеки и попечительства по надлежащему исполнению опекуном своих обязанностей. В случае наличия оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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#инвалиды
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В Лондоне задержали напавшего с мечом на полицейских и пешеходов мужчину
Sky News: напавший с мечом на полицейских и пешеходов мужчина задержан в Лондоне
30 апреля 2024, 13:43

Фото: iSrock/monkeybusinessimages

В Лондоне был задержан мужчина, который напал с мечом на полицейских и прохожих, пишет Sky News.
Инцидент произошел на северо-востоке города неподалеку от станции метро. Свидетели рассказали, что перед нападением в переулке произошла ссора, в которой участвовал мужчина с мечом.

В результате нападения пострадали пять человек, которые были доставлены в больницу. Среди пострадавших два сотрудника полиции. Задержали 36-летнего нападавшего.

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В Подмосковье мужчину зарезали за шаурму
30 апреля 2024, 13:31

Фото: istockphoto.com / blinow61

В Подмосковье двое мужчин подрались из-за шаурмы, в результате один из них получил ножевые ранения.
41-летний Сергей решил насладиться шаурмой по путик к МЦД Нахабино. Однако его перекус привлек внимание другого голодного мужчины, пишет Telegram-канал «112». В процессе движения по улице на него напал неизвестный, пытаясь отобрать шаурму.

Возникла потасовка, в ходе которой Сергей получил несколько ножевых ударов в грудь и спину. Сам он попросил прохожих вызвать скорую помощь и отправился в больницу. Второго участника инцидента пока не нашли.

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#telegram
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Аксёнов предупредил жителей Крыма о рассыпанных суббоеприпасах ATACMS
30 апреля 2024, 13:06

Фото: istockphoto / Ekaterina Utorova

После атаки ВСУ на Крым ракетами ATACMS на земле остаются несдетонировавшие суббоеприпасы. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.
Он призвал жителей и гостей Крыма не поднимать и не приближаться к боеприпасам при их обнаружении. В этом случае необходимо обратиться в экстренные службы и вызвать сотрудников МЧС, посоветовал Аксенов.

Советник главы региона Олег Крючков описал боеприпас, который случайно могут обнаружить зрители Крыма после ракетной атаки. Он пояснил, что снаряд имеет стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. Радиус поражения такого боеприпаса достигает 15 метров, отметил Крючков.

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#крым
#всу
#киев
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Стали известны подробности задержания председателя гордумы Нижнего Новгорода
Спикеру нижегородской гордумы Лавричеву вменяют растрату на 22 млн рублей
30 апреля 2024, 12:33

Фото: iStock/Zolnierek

Председатель городской думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев был задержан по обвинению в растрате 22 миллиона рублей, передает ТАСС.
По его словам, речь идет о незаконном использовании средств при покупке медицинского оборудования для маммографии. По данным следствия, Лавричев и его сообщники якобы похитили указанную сумму с Арзамасского приборостроительного завода.

«Я не признаю себя виновным. Дело следствие и суд разберут», — отметил Лавричев.
Задержание Лавричева произошло в ДНР, когда он ожидал прибытия гуманитарной помощи.

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В Москве мужчина ударил бывшую жену ножом в торговом центре
30 апреля 2024, 12:15

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Москве мужчина нанес ножевое ранение своей бывшей жене во время конфликта в торговом центре. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на правоохранительные органы столицы.
По данным издания, инцидент произошел 29 апреля на улице Святоозерская. Между бывшими супругами возник конфликт в торговом центре, однако конкретные причины этого конфликта не уточняются. В ходе спора мужчина атаковал свою экс-супругу ножом.

Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение. Информации о ее состоянии пока нет.

Мужчина, совершивший нападение, скрылся с места происшествия, однако правоохранительные органы задержали его в подмосковных Люберцах по горячим следам. Сотрудники полиции продолжают устанавливать дополнительные детали и обстоятельства инцидента.

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