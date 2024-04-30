Опасность несдетонировавших обломков ракет ATACMS в Крыму объяснили

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Обломки ракет, которые остались на территории Крыма после атаки ВСУ, могут быть опасны. Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
По его словам, несдетонировавшие обломки американских ракет ATACMS, имеют суббоеприпасы, которые находятся внутри. При обнаружении таких снарядов необходимо вызвать саперов, чтобы избежать жертв.
Он также пояснил, что кассеты от ракеты были разбросаны из-за воздействия российской системой ПВО. Ракеты могли быть с просроченным сроком хранения, поэтому не взорвались, пояснил эксперт.
Прежде сообщалось, что ракеты ATACMS внезапно теряют цель и падают от российских РЭБ. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Он также пояснил, что кассеты от ракеты были разбросаны из-за воздействия российской системой ПВО. Ракеты могли быть с просроченным сроком хранения, поэтому не взорвались, пояснил эксперт.
Прежде сообщалось, что ракеты ATACMS внезапно теряют цель и падают от российских РЭБ. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова