Обвиняемый в расчленении россиянина в Таиланде назвал его смерть случайностью
Дмитрий Маскалев, обвиняемый в убийстве 30-летнего россиянина Михаила Емельянова в Таиланде, заявил в суде о случайном характере преступления. Как сообщает Telegram-канал Baza, мать погибшего требует для него смертной казни.
На заседании суда в Паттайе предъявили обвинения двоим россиянам — Ярославу Демидову и Дмитрию Маскалеву. Маскалев взял вину на себя и утверждает, что убийство произошло по неосторожности во время драки.
Мать погибшего отвергла эту версию. Она заявила, что видела на кадрах с камер, как обвиняемые по очереди вывозили останки тела сына на скутере и прятали их у пруда. Женщина передала суду скриншоты с требованиями выкупа, которые приходили ей после исчезновения Михаила.
На заседании заслушали запись разговора, где Демидов обещал помогать в поисках. Маскалев частично признал вину и извинился. Мать погибшего не поверила ему и требует смертной казни. Напомним, что Михаил пропал в Паттайе после встречи с бизнес-партнёром, позже его расчлененное тело нашли в пяти местах.
