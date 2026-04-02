Опубликовали письмо травившей мужчин на свиданиях девушки
В Южной Корее появилось письмо, предположительно написанное из тюрьмы 21-летней Ким Соёнг, обвиняемой в серии отравлений мужчин на свиданиях.
Об этом 24 марта сообщил пользователь форума DC Inside, приложив фотографии рукописного текста. Девушка, арестованная 19 февраля, с декабря 2025 года по февраль 2026 года напоила трех человек смесью седативных препаратов: двое погибли, один выжил и обратился в полицию. Позже следователи нашли еще трех пострадавших, которым она давала отравленные напитки с октября 2025 года по январь 2026 года — все они остались живы.
В письме Ким Соёнг жалуется на изматывающую разлуку с матерью, бессонницу и ежедневные слезы, пишет, что, вероятно, все хотят ее смерти, и добавляет: «Если меня все равно приговорят к пожизненному заключению, я просто хочу умереть». Подлинность письма официально не подтвердили.
Ранее стало известно, что девушка травила мужчин на свиданиях, СМИ раскрыли ее личность.
