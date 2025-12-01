Возлюбленная начальника полиции травила его глазными каплями несколько месяцев, чтобы убить
People: В США партнерша начальника полиции смертельно отравила его глазными каплями
В американском штате Иллинойс суд приговорил женщину к 50 годам тюрьмы за отравление давнего бойфренда с помощью глазных капель. Об этом пишет People.
Останки 71-летнего мужчины по имени Ричард Янг обнаружили в октябре 2022 года на складе напротив его дома. В прошлом он работал начальником полиции города Макуон, а перед смертью проживал вместе с любимой Марси Оглсби.
Расследование подтвердило, что смерть Янга наступила еще в ноябре 2021 года. Согласно экспертизе, он погиб в результате отравления веществами, которые содержатся в глазных каплях.
Как оказалось, 53-летняя Оглсби на протяжении нескольких месяцев систематически добавляла ядовитые вещества в еду и напитки своего партнера. Убив Янга, женщина переместила его тело в складское помещение, где и скрывала останки в течение почти года.
Несмотря на попытки защиты представить отношения как насильственные и оправдать Оглсби, суд признал женщину виновной в умышленном убийстве. Ей предстоит провести за решеткой 50 лет.