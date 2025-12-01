Возлюбленная начальника полиции травила его глазными каплями несколько месяцев, чтобы убить

01 декабря 2025, 03:51

People: В США партнерша начальника полиции смертельно отравила его глазными каплями

Фото: iStock/megaflopp

В американском штате Иллинойс суд приговорил женщину к 50 годам тюрьмы за отравление давнего бойфренда с помощью глазных капель. Об этом пишет People.





Останки 71-летнего мужчины по имени Ричард Янг обнаружили в октябре 2022 года на складе напротив его дома. В прошлом он работал начальником полиции города Макуон, а перед смертью проживал вместе с любимой Марси Оглсби.



