Опубликованы кадры столкновения теплохода с судном в Петербурге

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Теплоход и прогулочное судно столкнулись в Питере, передает транспортная прокуратура Северной столицы.
По информации ведомства, все произошло в ночь на 15 сентября.
Там добавили, что пострадавших нет, а разлива нефтепродуктов не допустили. Сейчас устанавливаются причины произошедшего.
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«В районе Литейного моста теплоход «Соларис» совершил навал на прогулочное судно «Москва-101», — пояснили в прокуратуре.
Там добавили, что пострадавших нет, а разлива нефтепродуктов не допустили. Сейчас устанавливаются причины произошедшего.
«По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — резюмировали в ведомстве.Перед этим сообщалось о состоянии россиян, попавших в ДТП в Египте. Всем пострадавшим оказали помощь, ситуация на контроле российского консульства в Каире.
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Никита Кротов