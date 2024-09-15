Турист выжил после нападения медведя в Канаде

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Туриста-одиночку покалечил медведь в канадской Альберте, передают журналисты Fox News. Все случилось в минувшую пятницу, 13 сентября, на тропе для туристов рядом с перевалом Кроуснест.
Пострадавшему удалось выжить, он подал спасателям сигнал бедствия. Полиция отыскала путешественника и доставила его медикам с многочисленными повреждениями. Состояние туриста неизвестно. По предположению экспертов, на человека напал гризли.
Перед этим сообщалось, что в Индии во время прогулки с внуком на бабушку напал разъяренный бык. Мальчик не растерялся и стал отгонять взбеленившееся животное. К счастью, ребенку на помощь пришли местные жители. Пенсионерку госпитализировали.
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Никита Кротов