Опубликованы кадры возгорания строительного крана в Москве

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На Выборгской улице в Москве вспыхнул строительный кран, кадры случившегося публикует Telegram-канал MSK1.RU.
По информации СМИ, искры от воспламенившегося строительного крана падают на расположенную рядом дизельную станцию, прибывшие на место происшествия пожарные запросили дополнительные силы.
Как сообщили в столичной МЧС, людей внутри горящего крана нет. В настоящий момент спасательные службы ликвидируют возгорание.
Ранее пожар в столице вспыхнул на территории церкви Рождества Пресвятой Богородицы. О чёрных клубах дыма вокруг церкви сообщили очевидцы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Как сообщили в столичной МЧС, людей внутри горящего крана нет. В настоящий момент спасательные службы ликвидируют возгорание.
Ранее пожар в столице вспыхнул на территории церкви Рождества Пресвятой Богородицы. О чёрных клубах дыма вокруг церкви сообщили очевидцы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева