Опубликованы новые подробности ликвидации летчика-перебежчика Кузьминова

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Российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова, угнавшего в 2023 году военный вертолет Ми-8, застрелили двое нападавших на парковке. Об этом сообщает газета Politico.
«Многие детали ликвидации Кузьминова остаются неясными, однако на данный момент известно, что нападение совершили двое неизвестных в городе Вильяхойоса на парковке перед жилым домом, в котором жил летчик-предатель», — говорится в статье.
При этом уточняется, что Кузьминов пытался убежать от своих убийц, но в какой-то момент упал. После убийства неизвестные, предположительно, сели в автомобиль своей жертвы и переехали Кузьминова, выезжая с парковки. Позже машину обнаружили сгоревшей в 20 километрах от города.
Напомним, труп Кузьминова обнаружили 17 февраля в испанском муниципалитете Вильяхойоса. В мужчину выстрелили 12 раз, а затем переехали на машине.
В августе 2023 года Кузьминов угнал российский военный вертолёт Ми-8 из Курска, чтобы передать его Вооружённым силам Украины. Двое лётчиков, которые находились на борту с Кузьминовым, были убиты.
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Элина Позднякова