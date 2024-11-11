На Украине создали двойника убитого российского лётчика-предателя Кузьминова

Убитого перебежчика из России Максима Кузьминова похоронили в безымянной могиле на юге Испании. Об этом сообщает американский телеканал CBS News, ссылаясь на собственный источник.
«Источники заявили, что Кузьминова похоронили в безымянной могиле на юге Испании», — говорится в сообщении.
При этом телеканал сообщает, что летом в соцсетях были опубликованы кадры с авиашоу, на которых оказался мужчина, похожий на Кузьминова. Предполагается, что это был замаскированный под российского летчика-предателя служащий ГУР Украины. Сделано это было для дезинформации с целью заставить мир думать, что Кузьминов смог выжить при попытке покушения и продолжает работать на украинские спецслужбы.
Кроме того, сообщается, что убийство Кузьминова теперь расследует гражданская гвардия Испании. При этом оно проводится в строжайшей секретности. Ни один из испанских чиновников интервью по поводу убийства российского предателя не дал.
Напомним, труп Кузьминова обнаружили 17 февраля в испанском муниципалитете Вильяхойоса. Сообщается, что в мужчину выстрелили 12 раз, а затем переехали на машине.
В августе 2023 года Кузьминов угнал российский военный вертолёт Ми-8 из Курска, чтобы передать его Вооружённым силам Украины. Двое лётчиков, которые находились на борту с Кузьминовым, были убиты.
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Элина Позднякова