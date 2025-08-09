Достижения.рф

Опубликовано первое видео с места взрыва на заводе в России

Появились первые кадры с места взрыва на заводе в башкирском Стерлитамаке
Фото: istockphoto/RamonCast

В сети появились первые кадры с места взрыва на заводе «Башкирская содовая компания» в Стерлитамаке — их опубликовал Telegram‑канал Mash Batash.



На видео видно, как территорию вокруг производства затянул дым; громких звуков на ролике не слышно.



Предварительно причиной ЧП называют взрыв газа. Очевидцы утверждают, что сильного пожара после инцидента не было, на месте работают экстренные службы.

Взрыв произошёл 9 августа на открытой технологической установке; по последним данным пострадали 16 человек, есть сведения, что люди могут находиться под завалами. Ранее сообщалось, что в больницы были госпитализированы 27 человек, из них 21 — в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

Никита Кротов

