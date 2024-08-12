Опубликовано видео с задержанием украинца, организовавшего нарколабораторию в Пушкино

Видео: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
Появилось видео с задержанием украинца, который организовал нарколабораторию в Пушкино. Ролик публикует пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области.
На кадрах видно, как оперативники заходят в арендованный украинцем дом в деревне Василёво, где организована нарколаборатория. Далее правоохранители спускаются в погреб, в котором находятся ёмкости, канистры с жидкостью, респиратор, магнитное устройство для перемешивания наркотиков и электронные весы.
Экспертиза установила, что в жидкости находился мефедрон. По факту преступления возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что 34-летнего жителя Брянской области задержали в Видновском лесопарке по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Экспертиза установила, что в жидкости находился мефедрон. По факту преступления возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что 34-летнего жителя Брянской области задержали в Видновском лесопарке по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова