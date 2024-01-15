Осколок взорвавшейся бутылки пива воткнулся в шею жительницы Подмосковья

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В Подмосковье в руках женщины взорвалась бутылка безалкогольного пива «Ясен Хмель», осколок ранил ей горло. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot Проверка".
Женщина рассказала изданию, что приобрела бутылку в местном магазине и его постаивла дома на полку. Спустя время россиянка решила выпить пиво, но после использования открывашки бутылка лопнула, а осколки от горлышка разлетелись по всей кухне, попав ей в лицо и шею. Женщина заявляет, что на ранения пришлось накладывать швы. Она также показала справку из травматологии.
Связаться с производителем опасного пива не вышло, утверждает потерпевшая. На горячей линии компании KBREW из Томской области постоянно срабатывает автоответчик.
Ранее сообщалось, что девушка сломала позвоночник после падения у гостиницы «Космос» в Москве. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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Связаться с производителем опасного пива не вышло, утверждает потерпевшая. На горячей линии компании KBREW из Томской области постоянно срабатывает автоответчик.
СК: В Чечне возбудили дело после жестокого убийства мужчины, снятого на видео
Алина Юрчак