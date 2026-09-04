Основатель популярного бренда мороженого продаст мультимиллионный бизнес и уйдет в монахи

04 сентября 2026, 07:20

AsiaOne: Таиландский мультимиллионер Аккарасриюк продаст свой бизнес и уйдёт в монахи

Фото: iStock/fergregory

В Таиланде основатель популярного бренда мороженого «Hawell's» решил продать свой бизнес и уйти в монахи. Об этом сообщает AsiaOne.





О намерении посвятить себя буддизму Сирипонг Аккарасриюк объявил 21 августа. Мультимиллионер, чей бизнес оценивается в 165 миллионов батов (почти 434 миллиона рублей), подтвердил решение его продать. В сделку войдут земельный участок, офис, завод, а также бренд, рецепты мороженого и всё сопутствующее.



