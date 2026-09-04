Основатель популярного бренда мороженого продаст мультимиллионный бизнес и уйдет в монахи
AsiaOne: Таиландский мультимиллионер Аккарасриюк продаст свой бизнес и уйдёт в монахи
В Таиланде основатель популярного бренда мороженого «Hawell's» решил продать свой бизнес и уйти в монахи. Об этом сообщает AsiaOne.
О намерении посвятить себя буддизму Сирипонг Аккарасриюк объявил 21 августа. Мультимиллионер, чей бизнес оценивается в 165 миллионов батов (почти 434 миллиона рублей), подтвердил решение его продать. В сделку войдут земельный участок, офис, завод, а также бренд, рецепты мороженого и всё сопутствующее.
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Аккарасриюк пообещал около 13,1 миллиона рублей тому, кто найдёт покупателя. Он пояснил, что мысль стать монахом появилась у него примерно в 2011 году. Мужчина собирается оставить светскую и семейную жизнь через пару лет, до этого он планирует приобрести землю и организовать идеальное место для медитации.
Бренд «Hawell's» появился в 1999 году и быстро завоевал популярность. В лучшие времена 22 точки работали в крупнейших торговых центрах Бангкока и соседних провинциях. Затем на рынок пришли международные конкуренты, которые выкупали эксклюзивные права на аренду, и последний магазин Аккарасриюка закрылся двенадцать лет назад.
В 2023 году мультимиллионеру удалось открыть новую точку, которая до сих пор приносит прибыль. Основатель популярного бренда выразил надежду, что «Hawell's» продолжит процветать.