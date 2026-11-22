В Чили при столкновении микроавтобуса с грузовиком погибли два российских туриста
Два российских туриста погибли, ещё пять человек получили травмы в результате ДТП в Чили. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Авария произошла днём 21 ноября на 160-м километре трассы Ruta 9 Norte, в районе Эстансия Сан-Херонимо. По предварительной информации, грузовик с аргентинскими номерами выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус, в котором ехали российские туристы.
На месте погибли мужчина и женщина — граждане РФ. Ещё четыре человека из микроавтобуса пострадали: двое российских туристов, водитель и гид. В настоящий момент их жизни вне опасности. В результате ДТП травмы также получил мужчина, который находился за рулём грузовика. Специалисты дорожной полиции выясняют причины случившегося и проводят экспертизы, чтобы установить точные обстоятельства столкновения.
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