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Основателя криптобиржи Binance приговорили к четырем месяцам тюрьмы

MSNBC: Суд в США приговорил основателя Binance к четырём месяцам тюрьмы
01 мая 2024, 06:35
Фото: istock / Nastco

Фото: istock / Nastco

Федеральный суд Сиэтла приговорил основателя криптобиржи Binance Чжао Чанпэна к четырем месяцам тюремного заключения. Об этом информирует телеканал MSNBC.
Отмечается, что Чанпэн обвиняется в преступлениях, которые связаны с переводами средств без лицензии. До этого прокуратура запрашивала 3 года заключения, а защита настаивала на 5 месяцах испытательного срока.

В ноябре 2023 года Чжао Чанпэн признал себя виновным по делу об отмывании денег в Соединенных Штатах. Для урегулирования конфликта бизнесмен заявил об уходе в отставку и согласился лично выплатить 50 миллионов долларов штрафа.



«Я совершил ошибки, и я должен взять на себя ответственность», — заявил Чанпэн тогда.
Ранее житель Нью-Йорка сознался в передаче России технологий для БПЛА. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
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На Украине заметили яркую вспышку в небе
ТСН: в небе над несколькими областями Украины заметили вспышку
01 мая 2024, 03:07

Фото: istock / sandsun

Яркая вспышка без взрывов была замечена над несколькими областями Украины в ночь на 1 мая. Об этом информирует украинский телеканал ТСН в Телеграм-канале.
«В ночь на 1 мая 2024 года в небе над Днепропетровской и Харьковской областями была яркая вспышка. Вспышка была без взрывов», — сказано в сообщении.
По данным издания, вспышка может быть метеором или неким космическим явлением. Стоит отметить, официальных данных по поводу вспышки не было.

«Вспышка, по предварительной информации, также была видна на Полтавской, Сумской областях, подконтрольным ВСУ частях Запорожской области и вероятно в ряде других областей», — добавляет ТСН.
Ранее сообщалось, что в Одессе после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы.

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В США потерпел крушение истребитель F-16
Истребитель F-16 потерпел крушение недалеко от базы ВВС Холломан в Нью-Мексико
01 мая 2024, 02:17

Фото: istock / KuntalSaha

Истребитель F-16 ВВС США разбился около авиабазы Холломан в штате Нью-Мексико. Об этом информирует телеканал Fox News.
По данным канала, крушение судна произошло примерно в 11:50 по местному времени (20:50 мск) возле национального парка «Уайт Сэндс». На борту истребителя находился только пилот, он катапультировался, ему оказывают медицинскую помощь. Сведения о состоянии его здоровья не приводятся.

Местные власти призвали не подходить к месту крушения из-за возможного попадания в атмосферу вредных химикатов, которые находили на борту самолета. Часть территории парка «Уайт Сэндс» закрыли для посещения.

До этого Минобороны Японии сообщало, что после крушения военных вертолётов найдены бортовые самописцы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пилот
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Крупный пожар в Бурятии полностью ликвидирован, огонь уничтожил 17 домов
МЧС: Огонь уничтожил 17 домов в окрестностях Улан-Удэ, пожар ликвидирован
01 мая 2024, 01:05

Фото: МЧС России

Крупный пожар в Заиграевском районе Бурятии, где загорелись жилые дома и хозяйственные постройки, полностью ликвидирован. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по Бурятии.
Согласно официальным данным, огонь в садовом товариществе уничтожил 17 дачных домов, 12 из которых были пустыми. В тушении пожара задействовали более 70 человек и 19 единиц спецтехники.

Сейчас на месте ЧП работают дознаватели МЧС, устанавливающие причину пожара. Информации о пострадавших не поступало.

До этого сообщалось, что экстренные службы прибыли для тушения пожара в промзону, расположенную в подмосковном Королеве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мчс
#пожар
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#дома
#рф
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Спецназ Грузии задержал депутата от оппозиции Элисашвили на митинге в Тбилиси
01 мая 2024, 00:50

Фото: istock / ronstik

Спецназ задержал лидера оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили на митинге в Тбилиси. Об этом информирует РИА Новости.
По данным издания, на проспекте Руставели около грузинского парламента всё ещё стоят участники акции. Невзирая на предупредительные сигналы правоохранительных органов, митингующие остаются на месте.

Оппозиционный митинг против закона об иноагентах начался около здания грузинского парламента вечером 30 апреля. На акцию пришло множество людей с флагами Грузии и Евросоюза.

До этого сообщалось, что спецназ применил резиновые пули и слезоточивый газ против протестующих в Тбилиси. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#акции
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Спецназ применил резиновые пули и слезоточивый газ против протестующих в Тбилиси
01 мая 2024, 00:01

Фото: istock / jentakespictures

В Тбилиси правоохранители начали применять резиновые пули для разгона митинга против закона об иностранных агентах. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на собственного корреспондента.
Спецназ также использовал против митингующих слезоточивый газ. Впоследствии грузинские силовики применили водометы и начали вытеснять участников акции с проспекта Руставели перед зданием парламента.

Оппозиционный митинг против закона об иноагентах начался около здания грузинского парламента вечером 30 апреля. На акцию пришло множество людей с флагами Грузии и Евросоюза.

Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал президента страны Саломе Зурабишвили предателем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#полиция
#газ
#митинг
#акции
#новости
#грузия
#иностранный агент
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Москвич перепутал стул с шампурами и сел на них
Москвич, вернувшись с природы, вместо стула на кухне сел на шампуры
30 апреля 2024, 21:37

Фото: iStock/gorodenkoff

Житель Москвы по имени Алексей, вернувшись с празднования своего дня рождения на природе, случайно сел на пакет с шампурами вместо того, чтобы сесть на стул на кухне, пишет Telegram-канал «112».
После возвращения домой он оставил пакет с шампурами на полу и, будучи в нетрезвом состоянии, присел рядом, чем случайно нанес себе колотые раны.

Москвича доставили скорой помощью в столичную больницу имени Ерамишанцева, где хирурги удалены шампуры и обработали его раны. После этого Алексея выписали домой.

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#москва
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В подмосковном Королеве горит промзона
В подмосковном Королеве тушат пожар в промзоне на площади 150 «квадратов»
30 апреля 2024, 19:05

Фото: iStock/Distortion Media

Экстренные службы прибыли для тушения пожара в промзону, расположенную в подмосковном Королеве. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Горение произошло на площади 150 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. Причины пожара в настоящее время выясняются.

Очевидцы сообщают о большом столбе дыма.

Прежде сообщалось о пяти пожарах в Улан-Удэ. Из-за ураганных порывов ветра пламя начало быстро распространяться. В результате пожара пострадали четыре жилых дома. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#пожар
#подмосковье
#мчс
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На окраине Улан-Удэ загорелись жилые дома
30 апреля 2024, 18:53

Фото: iStock/DmyTo

Сразу пять пожаров произошли в Улан-Удэ, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале. По его словам, пожары возникли из-за ураганных порывов ветра, достигающих 28 м/с.
«Пять пожаров в городе и пригороде. Ураганный ветер. Сейчас на Бурводе [микрорайон Улан-Удэ]. МЧС, ГО ЧС все подняты», — отметил он.
Информацию подтвердили в республиканском агентстве ГО и ЧС, но не уточнили количество домов, затронутых огнем. Мэр города Игорь Шутенков в своем Telegram-канале сообщил, что в результате пожаров пострадали жилые дома.

По информации регионального ГУ МЧС, первое сообщение о пожаре в надворных постройках поступило в 22:00 (17:00 мск). По данным спасателей, работы осложняются сильным ветром.

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Самокатчица сбила 13-летнюю девочку в Москве
30 апреля 2024, 18:10

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Девочка-подросток попала в больницу после столкновения с москвичкой на электросамокате.
Об этом сообщает столичная прокуратура. По данным ведомства, все случилось на Фестивальной улице. Электросамокатом управляла девушка 2002 года рождения. Она допустила наезд на ребенка, который шел по тротуару в попутном направлении.

После инцидента виновница аварии скрылась. От столкновения девочка ударилась об асфальт, сейчас она в больнице. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Подробностей пока не приводится. Сообщается, что прокуратура Северного административного округа держит ситуацию на контроле.

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*Внесён в перечень террористов и экстремистов
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#электросамокат
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