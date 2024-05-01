Основателя криптобиржи Binance приговорили к четырем месяцам тюрьмы

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Федеральный суд Сиэтла приговорил основателя криптобиржи Binance Чжао Чанпэна к четырем месяцам тюремного заключения. Об этом информирует телеканал MSNBC.
Отмечается, что Чанпэн обвиняется в преступлениях, которые связаны с переводами средств без лицензии. До этого прокуратура запрашивала 3 года заключения, а защита настаивала на 5 месяцах испытательного срока.
В ноябре 2023 года Чжао Чанпэн признал себя виновным по делу об отмывании денег в Соединенных Штатах. Для урегулирования конфликта бизнесмен заявил об уходе в отставку и согласился лично выплатить 50 миллионов долларов штрафа.
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В ноябре 2023 года Чжао Чанпэн признал себя виновным по делу об отмывании денег в Соединенных Штатах. Для урегулирования конфликта бизнесмен заявил об уходе в отставку и согласился лично выплатить 50 миллионов долларов штрафа.
«Я совершил ошибки, и я должен взять на себя ответственность», — заявил Чанпэн тогда.Ранее житель Нью-Йорка сознался в передаче России технологий для БПЛА. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак