Основателю издания Readovka Костылеву вменяют хищение 1 млрд рублей у Минобороны

Основателю издания Readovka Алексею Костылеву вменяют хищение одного миллиарда рублей у Министерства обороны России и неисполнение обязательств по государственным контрактам. Об этом заявила следователь в Тверском суде Москвы, где рассматривается ходатайство об его аресте.