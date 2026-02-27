Основателю издания Readovka Костылеву вменяют хищение 1 млрд рублей у Минобороны
Основателю издания Readovka Алексею Костылеву вменяют хищение одного миллиарда рублей у Министерства обороны России и неисполнение обязательств по государственным контрактам. Об этом заявила следователь в Тверском суде Москвы, где рассматривается ходатайство об его аресте.
Как сообщает РИА Новости, Костылев подозревается в совершении особо крупного мошенничества. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
О задержании Костылева накануне сообщил Telegram-канал «Русская жизнь», главным редактором которого он является. В пятницу фигуранта вызвали на допрос, после чего поместили в изолятор временного содержания. В суд поступило ходатайство следствия о заключении его под стражу.
В холдинге «Ридовка» заявили, что уголовное дело не связано с издательским бизнесом и деятельностью информационных ресурсов Readovka. Также отмечается, что Костылев покинул проект летом 2025 года.
Читайте также: