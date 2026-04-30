В Томске ввели режим ЧС из‑за поднятия уровня воды
Из‑за наводнения в Томске объявлен режим чрезвычайной ситуации
Из‑за подъёма уровня воды в реке Ушайка в Томске ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Об этом говорится в постановлении администрации Томска.
По данным постановления мэра Дмитрия Махини, опубликованного на сайте мэрии, от природного бедствия пострадали 100 человек. В зону наводнения попали посёлок Заварзино, микрорайон Степановка и улица Ново‑Карьерный посёлок.
«В связи с подъёмом уровня воды в реке Ушайка, в результате которого были нарушены условия жизнедеятельности 100 человек… В целях ликвидации последствий ситуации, сложившейся в результате затопления водами реки Ушайка части территории посёлка Заварзино, микрорайона Степановка и улицы Ново‑Карьерный посёлок… ввести режим функционирования „чрезвычайная ситуация“ муниципального характера», — сообщается в постановлении.
Администрациям районов поручено в Академлицее и школе № 42 развернуть пункты временного размещения и питания населения. Также необходимо проинформировать жителей пострадавших районов о местах сбора для эвакуации.
Как сообщает мэр, на момент публикации уровень воды в Ушайке уменьшился на 10–110 сантиметров на разных участках, а в Заварзине вода ушла с большинства дорог.