В Томске ввели режим ЧС из‑за поднятия уровня воды

30 апреля 2026, 13:10

Из‑за наводнения в Томске объявлен режим чрезвычайной ситуации

Из‑за подъёма уровня воды в реке Ушайка в Томске ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Об этом говорится в постановлении администрации Томска.





По данным постановления мэра Дмитрия Махини, опубликованного на сайте мэрии, от природного бедствия пострадали 100 человек. В зону наводнения попали посёлок Заварзино, микрорайон Степановка и улица Ново‑Карьерный посёлок.





«В связи с подъёмом уровня воды в реке Ушайка, в результате которого были нарушены условия жизнедеятельности 100 человек… В целях ликвидации последствий ситуации, сложившейся в результате затопления водами реки Ушайка части территории посёлка Заварзино, микрорайона Степановка и улицы Ново‑Карьерный посёлок… ввести режим функционирования „чрезвычайная ситуация“ муниципального характера», — сообщается в постановлении.