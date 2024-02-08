Тело тульского депутата обнаружили в машине на обочине дороги

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В Тульской области на обочине дороги около деревни Стукалово обнаружили тело депутата местной облдумы Михаила Грязева. Об этом информирует региональное следственное управление СК России в социальной сети «ВКонтакте».
По информации СК, погибший находился в автомобиле, следов насилия на нем не нашли. Грязев скончался в возрасте 62 лет.
«Проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося», — сообщили в ведомстве.
Ранее стало известно, что из жизни ушел основатель и автор названия группы «Машина времени» Юрий Борзов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак