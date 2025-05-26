Оставила детей с мужем и уехала к любовнику: кто на самом деле виноват в смерти финалистки конкурса «Миссис Россия» Натальи Маурер

Наталья Маурер (фото: «Вконтакте» / natasha_boska)
Скрипачка, финалистка конкурса «Миссис Россия» и мать троих детей Наталья Маурер 3 мая 2025 года была найдена мёртвой в квартире на севере Москвы. Подробности трагедии и о том, кто убил женщину, расскажет «Радио 1».
Мама, певица и «Миссис Планета женщин»
Наталья Маурер была матерью троих детей, обладательницей титулов «Миссис Приволжский федеральный округ» и «Миссис Планета женщин». Её совместные музыкальные выступления с мужем Артёмом Маурером собирали полные залы. В социальных сетях Наталья делилась философскими размышлениями о материнстве, демонстрировала семейные фото и рассказывала, как дети стали для неё источником вдохновения. Она верила, что с рождением ребёнка жизнь не заканчивается, а, наоборот, наполняется новым смыслом.
Наталья Маурер (фото: «Вконтакте» / natasha_boska)
Долгий путь к мечте
С раннего возраста Наталья мечтала о сцене и подиумах, но мать считала подобные стремления несерьезными. Лишь спустя годы, уже будучи взрослой беременной женщиной, она вернулась к мечте: девушка впервые попробовала себя в конкурсе для будущих мам. После рождения ребенка она продолжила этот путь, выигрывала титулы и добивалась признания на национальном и международном уровнях.
В 2019 году она поучила титул «Миссис Приволжский федеральный округ», после чего стала финалисткой конкурса «Миссис Россия». Кульминацией её модельной карьеры стал международный титул — «Миссис Планета женщин».
Музыка, сцена и любовь
Наряду с конкурсами красоты, в жизни Натальи важнейшее место занимало искусство. Вместе с супругом Артёмом, солистом Нижегородского театра оперы и балета, она выступала с музыкальными номерами.
Наталья Маурер (фото: «Вконтакте» / natasha_boska)
Девушка признавалась, что именно благодаря творчеству они с мужем сблизились.
Судьбоносное знакомство: кто такой Алексей Паштаев?
3 мая 2025 года в одной из московских квартир по улице Дубнинская было найдено тело 40-летней Натальи Маурер. Женщина скончалась от многочисленных травм. На ее теле были обнаружены следы побоев.
«По данным следствия, 3 мая 2025 года фигурант, находясь в квартире жилого дома, расположенного на улице Дубнинская в городе Москве, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений избил свою знакомую. От полученных повреждений 40-летняя женщина скончалась на месте происшествия», — сообщили в столичном СК.
Квартира, в которой произошла трагедия, принадлежит пожилой женщине — матери 39-летнего Алексея Паштаева, хирурга и старшего научного сотрудника института «Микрохирургия глаза». По данным следствия, именно он стал последним, кто видел Наталью живой.
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По информации следствия, Маурер и Паштаев в последние недели жили вместе. Сообщается, что они познакомились ещё в студенческие годы в Чебоксарах, после чего на долгие годы не общались, пока вновь не встретились в Москве.
Агрессия и алкоголь: тёмные стороны хирурга
Знакомые Алексея Паштаева утверждают, что в его прошлом уже были случаи насилия.
«Алексей не очень подходит на роль убийцы. Но я слышал, что он дома иногда распускал руки в отношении своих женщин. Раньше он уже был женат, и по пьяни мог запросто ударить», — рассказал KP.RU один из его знакомых.Соседи Паштаева вспоминают частые ссоры с женщинами, громкую музыку и случаи сильного алкогольного опьянения.
Наталья Маурер (фото: «Вконтакте» / natasha_boska)
«Пьяный был, сколько я его вижу», — отметила консьержка дома.
С Натальей его начали замечать в подъезде примерно за месяц до трагедии. При этом в ночь предполагаемого убийства соседи не слышали никаких криков или подозрительных звуков.
Вопросы без ответов: где был муж, почему Наталья жила не дома?
Скандальные подробности истории породили массу вопросов. Пользователи сети интересуются тем, почему замужняя женщина и мать троих детей провела более месяца в квартире мужчины в другом городе? Почему её не искал супруг? Особый интерес у них вызвала странная фраза Артёма Маурера, написанная им под видео, где Наталья играет на скрипке.
«Я ведь рядом стоял», — написал Артём.
Эта деталь породила теорию, что Артём мог появиться в квартире Паштаева в день трагедии. Некоторые предположили, что он пытался вернуть жену домой, и именно его присутствие спровоцировало вспышку ревности у сожителя Натальи.
Последние дни: что известно о встрече Натальи с бывшим мужем
Незадолго до трагедии Наталья Маурер приезжала в родной город. Там она встретилась с бывшим супругом Артемом Маурером. По его словам, они прогулялись, купили продукты, а после он проводил ее до автобуса.
Наталья Маурер с супругом (фото: «Вконтакте» / natasha_boska)
«Я сказал: "Наташ, я тебя очень люблю". Она ответила тем же, нарисовала на окне сердечко. Потом позвонила, когда добралась домой. И больше я ничего не знаю», — рассказал Артем в эфире «Пусть говорят».
Он утверждает, что между ними сохранялись доверительные отношения, однако о поездке Натальи в Москву он не знал. Только спустя полторы недели, обеспокоенный молчанием, начал звонить бывшей жене. Телефон не отвечал. Все это время трое детей пары находились с сестрой Натальи — Василисой. Именно она 3 мая первой сообщила Артему о трагедии.
«Звоню дочке, чтобы узнать, почему мама не выходит на связь — трубку берет Василиса. Говорит: "Тема, у меня-то всё хорошо. Наташа погибла"», — вспоминает он.
Прощание Натальей Маурер и следствие
Церемония прощания с Натальей состоялась 7 мая в селе Борисо-Покровское Нижегородской области. Её отпели в местной церкви, прощаться приехали родные, друзья и поклонники. Следствие только началось. Алексей Паштаев арестован и заключён под стражу.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Паштаеву А.Н», — сообщается в материалах суда.Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.
Кто заберёт детей?
После гибели Натальи трое её детей находятся под опекой сестры Василисы. Она уже заявила о намерении оформить официальную опеку совместно с мужем, пока, как она выразилась, бывший муж погибшей «не наладит свою жизнь». Артем с этим категорически не согласен. Он заявил, что будет бороться за право забрать детей к себе.
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