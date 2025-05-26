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Оставила детей с мужем и уехала к любовнику: кто на самом деле виноват в смерти финалистки конкурса «Миссис Россия» Натальи Маурер

Наталья Маурер (фото: «Вконтакте» / natasha_boska)

Наталья Маурер (фото: «Вконтакте» / natasha_boska)

Скрипачка, финалистка конкурса «Миссис Россия» и мать троих детей Наталья Маурер 3 мая 2025 года была найдена мёртвой в квартире на севере Москвы. Подробности трагедии и о том, кто убил женщину, расскажет «Радио 1».

Мама, певица и «Миссис Планета женщин»


Наталья Маурер была матерью троих детей, обладательницей титулов «Миссис Приволжский федеральный округ» и «Миссис Планета женщин». Её совместные музыкальные выступления с мужем Артёмом Маурером собирали полные залы. В социальных сетях Наталья делилась философскими размышлениями о материнстве, демонстрировала семейные фото и рассказывала, как дети стали для неё источником вдохновения. Она верила, что с рождением ребёнка жизнь не заканчивается, а, наоборот, наполняется новым смыслом.


Наталья Маурер (фото: «Вконтакте» / natasha_boska)

Долгий путь к мечте


С раннего возраста Наталья мечтала о сцене и подиумах, но мать считала подобные стремления несерьезными. Лишь спустя годы, уже будучи взрослой беременной женщиной, она вернулась к мечте: девушка впервые попробовала себя в конкурсе для будущих мам. После рождения ребенка она продолжила этот путь, выигрывала титулы и добивалась признания на национальном и международном уровнях.

В 2019 году она поучила титул «Миссис Приволжский федеральный округ», после чего стала финалисткой конкурса «Миссис Россия». Кульминацией её модельной карьеры стал международный титул — «Миссис Планета женщин».

Музыка, сцена и любовь


Наряду с конкурсами красоты, в жизни Натальи важнейшее место занимало искусство. Вместе с супругом Артёмом, солистом Нижегородского театра оперы и балета, она выступала с музыкальными номерами.

Наталья Маурер (фото: «Вконтакте» / natasha_boska)

Девушка признавалась, что именно благодаря творчеству они с мужем сблизились.

Судьбоносное знакомство: кто такой Алексей Паштаев?


3 мая 2025 года в одной из московских квартир по улице Дубнинская было найдено тело 40-летней Натальи Маурер. Женщина скончалась от многочисленных травм. На ее теле были обнаружены следы побоев.

«По данным следствия, 3 мая 2025 года фигурант, находясь в квартире жилого дома, расположенного на улице Дубнинская в городе Москве, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений избил свою знакомую. От полученных повреждений 40-летняя женщина скончалась на месте происшествия», — сообщили в столичном СК.

Квартира, в которой произошла трагедия, принадлежит пожилой женщине — матери 39-летнего Алексея Паштаева, хирурга и старшего научного сотрудника института «Микрохирургия глаза». По данным следствия, именно он стал последним, кто видел Наталью живой.

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По информации следствия, Маурер и Паштаев в последние недели жили вместе. Сообщается, что они познакомились ещё в студенческие годы в Чебоксарах, после чего на долгие годы не общались, пока вновь не встретились в Москве.

Агрессия и алкоголь: тёмные стороны хирурга


Знакомые Алексея Паштаева утверждают, что в его прошлом уже были случаи насилия.

«Алексей не очень подходит на роль убийцы. Но я слышал, что он дома иногда распускал руки в отношении своих женщин. Раньше он уже был женат, и по пьяни мог запросто ударить», — рассказал KP.RU один из его знакомых.
Соседи Паштаева вспоминают частые ссоры с женщинами, громкую музыку и случаи сильного алкогольного опьянения.

Наталья Маурер (фото: «Вконтакте» / natasha_boska)

«Пьяный был, сколько я его вижу», — отметила консьержка дома.

С Натальей его начали замечать в подъезде примерно за месяц до трагедии. При этом в ночь предполагаемого убийства соседи не слышали никаких криков или подозрительных звуков.

Вопросы без ответов: где был муж, почему Наталья жила не дома?


Скандальные подробности истории породили массу вопросов. Пользователи сети интересуются тем, почему замужняя женщина и мать троих детей провела более месяца в квартире мужчины в другом городе? Почему её не искал супруг? Особый интерес у них вызвала странная фраза Артёма Маурера, написанная им под видео, где Наталья играет на скрипке.

«Я ведь рядом стоял», — написал Артём.

Эта деталь породила теорию, что Артём мог появиться в квартире Паштаева в день трагедии. Некоторые предположили, что он пытался вернуть жену домой, и именно его присутствие спровоцировало вспышку ревности у сожителя Натальи.

Последние дни: что известно о встрече Натальи с бывшим мужем


Незадолго до трагедии Наталья Маурер приезжала в родной город. Там она встретилась с бывшим супругом Артемом Маурером. По его словам, они прогулялись, купили продукты, а после он проводил ее до автобуса.

Наталья Маурер с супругом (фото: «Вконтакте» / natasha_boska)

«Я сказал: "Наташ, я тебя очень люблю". Она ответила тем же, нарисовала на окне сердечко. Потом позвонила, когда добралась домой. И больше я ничего не знаю», — рассказал Артем в эфире «Пусть говорят».

Он утверждает, что между ними сохранялись доверительные отношения, однако о поездке Натальи в Москву он не знал. Только спустя полторы недели, обеспокоенный молчанием, начал звонить бывшей жене. Телефон не отвечал. Все это время трое детей пары находились с сестрой Натальи — Василисой. Именно она 3 мая первой сообщила Артему о трагедии.

«Звоню дочке, чтобы узнать, почему мама не выходит на связь — трубку берет Василиса. Говорит: "Тема, у меня-то всё хорошо. Наташа погибла"», — вспоминает он.

Прощание Натальей Маурер и следствие


Церемония прощания с Натальей состоялась 7 мая в селе Борисо-Покровское Нижегородской области. Её отпели в местной церкви, прощаться приехали родные, друзья и поклонники. Следствие только началось. Алексей Паштаев арестован и заключён под стражу.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Паштаеву А.Н», — сообщается в материалах суда.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

Кто заберёт детей?


После гибели Натальи трое её детей находятся под опекой сестры Василисы. Она уже заявила о намерении оформить официальную опеку совместно с мужем, пока, как она выразилась, бывший муж погибшей «не наладит свою жизнь». Артем с этим категорически не согласен. Он заявил, что будет бороться за право забрать детей к себе.

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#отношения
Бывшая жена Паши Техника Карицкая перестала выходить на связь
26 мая 2025, 11:18

Карина Мельничук (Фото: Telegram @evakaritskaua)

Блогерша Ева Карицкая (настоящее имя Карина Мельничук) перестала выходить на связь после того, как ее вызвали в отделение полиции в Таиланде. Об этом сообщает проект «Выжившие».
Отмечается, что 25 мая стало известно о возбуждении уголовного дела против Карицкой. Иск против нее подала клиника, в которой проходил лечение ее экс-супруг, рэпер Паша Техник. Ей предъявлено обвинение по статье 128 (клевета), что может привести к лишению свободы на срок до 5 лет.

На данный момент неизвестно, кто заботится о сыне Карицкой и Техника, Иване. Представители проекта «Выжившие» активно работают над привлечением юристов для защиты интересов блогерши.

Паша Техник (Павел Ивлев), родившийся 1 июля 1984 года в Москве, провел детство в районе Лефортово. В юности проявлял интерес к музыке, особенно к рэпу, но столкнулся с зависимостями.

В марте 2024 года он отправился в Таиланд, где, по словам знакомых, перебрал с запрещенными веществами и получил серьезное отравление. 4 апреля стало известно о его смерти в больнице на 40-м году жизни после отключения от аппарата жизнеобеспечения.

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#блогер
#уголовное обвинение
#клиника
#таиланд
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Сыро и холодно: россиянке стало плохо в турецком отеле
В Турции туристок заселили в подвал, а после одну из них увезли в больницу
26 мая 2025, 10:38

Фото: iStock/OceanProd

Свадебный фотограф из Москвы Татьяна и её подруга купили горящие путёвки в турецкий пятизвёздочный отель Good Life Utopia Family Resort Hotel. Им пообещали шикарный номер с видом на двор, но досталось подвальное помещение.
Как пишет телеграм-канал SHOT, в номере было сыро и невозможно дышать, а на ресепшене девушкам сказали, что нужно доплатить за переезд в другой номер.

Татьяна долго ругалась с менеджером отеля, но безрезультатно. Позже ей стало плохо. Девушку рвало 10 часов, после чего её увезли в местную больницу. Сутки она пролежала под капельницами.

Лечение обошлось в 150 тысяч рублей, расходы покрыла страховка, ещё 25 тысяч Татьяна потратила на лекарства.

Сейчас девушку выписали. Туристки вернулись в отель и согласились доплатить 50 евро за нормальный номер.

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#лекарства
#лечение
#жизнь
#отель
#расходы
#турция
#туризм
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Врачи борются за жизнь малыша с ожогами, возникшими в результате возгорания кроватки
В Башкирии новорожденный получил ожоги при пожаре в детской кроватке из-за фена
26 мая 2025, 10:34

Фото: iStock/Marija Stepanovic

В Башкирии врачи оказывают экстренную помощь новорожденному, который поступил с тяжелыми ожогами. По предварительной информации, инцидент произошел из-за того, что родители оставили включенный фен в кроватке ребенка, что привело к возгоранию, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в своём Telegram-канале.
Он отметил, что сейчас врачи делают все возможное для спасения жизни новорожденного. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

Данный случай подчеркивает важность соблюдения мер безопасности в обращении с электроприборами, особенно вблизи детей.

Ранее стало известно, что лифт упал с высоты шестого этажа в многоквартирном доме в Астрахани, несовершеннолетний, ехавший в лифте, получил ушиб.

До этого в Нижегородской области произошла авария с экскурсионным автобусом со школьниками из Чувашии.

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#авария
#лифт
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Битцевский маньяк захотел «переехать» в колонию поближе к Москве
SHOT: ФСИН отказала битцевскому маньяку Пичушкину в переводе из ЯНАО в Мордовию
26 мая 2025, 09:13

Фото: iStock/OlFedv

Битцевский маньяк Александр Пичушкин, отбывающий пожизненное заключение в колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), подал прошение о переводе в другую колонию в Мордовию. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Преступник хочет находиться ближе к российской столице, чтобы родственники могли навещать его чаще. Он попросился в колонию «Торбеевский централ», расположенную менее чем в 500 км от Москвы. Стоит отметить, что от текущей колонии, которая находится в поселке Харп, до Москвы — около 3500 км.

Примечательно, что руководство колонии и представители ФСИН отказали в переводе, после чего Пичушкин направил жалобу на ведомство.

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#тюрьма
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Суд арестовал активы у бывшего мэра Владивостока
Ленинский суд арестовал активы экс-мэра Владивостока Николаева по иску Генпрокуратуры
26 мая 2025, 06:27

Фото: iStock/simpson33

Ленинский районный суд Владивостока арестовал активы экс-мэра города Владимира Николаева в рамках иска Генпрокуратуры РФ. Об этом сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Приморского края Елена Оленева.
Владимир Николаев занимал пост мэра Владивостока с 2004 по 2008 год.

Иск был подан заместителем генпрокурора на основании закона о контроле за доходами госслужащих. В списке ответчиков, помимо Николаева, значатся его сестра, депутат Госдумы Виктория Николаева, а также ряд физических лиц и компаний, включая ООО «Атлантикс», учредителем которой является экс-мэр.

«Учредителем ряда компаний в списке ответчиков является Раиса Николаева. В числе третьих лиц — Федеральное агентство по управлению государственным имуществом», — передает РИА Новости.
Суд принял обеспечительные меры, запретив распоряжение имуществом до окончательного решения. Предварительное заседание назначено на 25 июня.

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