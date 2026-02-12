Оставшаяся без присмотра взрослых девочка упала в ледяную воду в Новосибирске
СК: упавшую в ледяную воду девочку в Новосибирске ищут
Девочка, оставшись без присмотра взрослых, упала в ледяную воду в Новосибирске. Ребенка до сих пор ищут, сообщили в областном СК.
По данным следствия, несовершеннолетняя провалилась в полынью на реке Обь в Железнодорожном районе. Обстоятельства происшествия устанавливаются, поиски на воде продолжаются. Возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Ранее сообщалось, что две сестры 11 и 18 лет пропали в Петербурге. Уже есть предварительные версии исчезновения и фото.
Очевидцы рассказали, что видели пропавших в компании девушки.
