Осужденного лидера ОПГ Леснякова осудят за убийство трех человек в Люберцах
Московский областной суд рассмотрит новое уголовное дело в отношении лидера ОПГ Дмитрия Леснякова по кличке «Лес». Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.
По версии следствия, в 2003 году участники банды убили трех человек в кафе «Райский уголок» в Люберцах. Преступники заманили жертв в заведение, напали на них, а затем задушили с помощью веревок, полиэтиленовых пакетов и липкой ленты. После этого они избавились от следов и тайно захоронили тела в районе поселка Октябрьский.
По данным пресс-службы, Лесняков и другие фигуранты обвиняются в убийстве двух и более лиц, совершенном по предварительному сговору и организованной группой (пункты «а», «ж», «з» части 2 статьи 105 УК). Сейчас лидер ОПГ отбывает пожизненное заключение за бандитизм и 14 убийств.
