В Уссурийске майор напал на учительницу, потом ее обвинили в дискредитации ВС РФ
В Уссурийске майор Булатов, преподаватель суворовского училища, напал на учительницу школы №31 Марию Г. из-за очереди в поликлинике, заявив, что ей «не хватает мужского внимания». После инцидента местные власти обвинили пострадавшую в дискредитации российской армии.
Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», 13 ноября она привела учеников на медкомиссию, когда майор оттолкнул её от кабинета стоматолога, схватил за предплечье и посоветовал «обследоваться у психиатра». При этом другим детям, которых сопровождал мужчина, препятствий он не оказывал.
После публикации видео с потасовкой на учительницу начали оказывать давление: сотрудники администрации Уссурийска обвинили её в дискредитации ВС РФ. Мария наняла юриста и направила жалобу в военную прокуратуру.
Читайте также: