В Уссурийске майор напал на учительницу, потом ее обвинили в дискредитации ВС РФ

17 ноября 2025, 16:30

Фото: iStock/Prostock-Studio

В Уссурийске майор Булатов, преподаватель суворовского училища, напал на учительницу школы №31 Марию Г. из-за очереди в поликлинике, заявив, что ей «не хватает мужского внимания». После инцидента местные власти обвинили пострадавшую в дискредитации российской армии.