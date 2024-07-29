Изуродованные лица, ожоги и инвалидность: фальшивая жизнь и загадочная смерть лже-хирурга Алены Верди

Фото: страница Алены Верди во «ВКонтакте»
Самозванка Алена Верди, выдававшая себя за пластического хирурга, странно жила и не менее странно ушла из жизни. Лжеврач умерла в краснодарской клинике, так и не попав под суд. Кем была женщина, не любившая кровь и получавшая удовольствие от «кромсания» других и себя, расскажем в материале «Радио 1».
Алена Верди или Антонина ГорбуноваВ 2013–2014 годах Антонина Горбунова (настоящее имя) пошла учиться в одну из частных клиник Днепропетровска у пластического хирурга, о котором ей рассказали ее родственники с Украины. Изначально она не решалась на серьезные манипуляции, делая инъекции «красоты», но затем перешла к серьезным хирургическим операциям.
Выбрав псевдоним Алена Верди, девушка появилась в Краснодаре в 2015 году и сразу приступила к делу: арендовала кабинет, оплатила рекламу в СМИ и на баннерах, завела страницы в соцсетях. Многие девушки Краснодарского края мечтали попасть к «лучшему пластическому хирургу» региона.
Фото: страница Алены Верди во «ВКонтакте»
Стены кабинета были усыпаны сертификатами, благодарственными письмами и снимками довольных пациентов после операций. Выглядело все вполне респектабельно. К тому же девушка была обаятельна и сарафанное радио оказалось еще эффективнее, чем реклама. При этом Алена выбрала удачный маркетинговый ход — своих пациенток она просила не афишировать информацию о ней, чтобы подруги не были «такими же красивыми».
Никакого медобразования у нее не было, девушка купила диплом в Национальном медицинском университете имени О. О. Богомольца по специальности «лекарь».
Пациентки рассказывали, что часто «хирург» также принимала у себя в квартире на диване на кухне. Там, где обычные хозяйки хранят вилки и ложки, Верди складировала иглы и скальпели.
А на вопрос почему такой «специалист» не работает в крупных клиниках, Верди утверждала там «боятся конкуренции».
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«Кромсание» клиентокВ 2015 году 36-летняя Анна Андреева захотела сделать себе круговую блефаропластику (подтяжку кожи вокруг век). Верди сделала ей операцию под местной анестезией и опустила домой.
На первую перевязку пациентка пришла с жалобами: глаза не закрывались до конца, под кожей век появились бугры, приносящие боль. Тогда «мясник» забрала Анну к себе домой для дальнейшего ухода и наблюдений, запрещая пациенте смотреть в зеркало.
Когда Андреева все же решилась посмотреть на свое отражение, она была шокирована. Нижние веки вывернулись наружу, лицо было изуродовано. Каким-то образом Верди смогла замять эту историю и продолжила калечить женщин.
Внезапно Алена изменила своим принципам, перестала бояться «конкуренции» с клиниками и устроилась в «Эстетик-Мед». Она стала еще чаще мелькать на рекламные банерах, что создавало впечатление настоящего эксперта.
Фото: страница Алены Верди во «ВКонтакте»
Таких историй было многочисленное количество. Одна из пациенток после неудачных операций сильно пострадала, после чего не смогла выносить и родить ребенка.
Еще одной женщине Верди провела абдоминопластику (удаление жира с живота). С операции россиянка ушла с высокой температурой, а спустя время её забрала бригада скорой помощи. Уже настоящие врачи диагностировали нагноившийся химический ожог послеоперационного рубца и выпячивание мышц пупочного кольца. Из-за последствий операции у пострадавшей деформировался позвоночник и появилась огромная грыжа. Вместо долгожданной стройности женщина получила инвалидность.
Другой клиентке Алёна оставила в паху 15-сантиметровую резинку от перчатки.
Сама себе откачивала жирДруг Верди Артем Черниенко утверждал, что Алёна сама себе откачивала жир на кухне, после чего заклеивала пластырем.
«Еще один случай произошел в магазине. У нее внезапно стали мокрые джинсы, я не понял тогда, что происходит, а оказалось, что у нее начала вытекать лимфа. До этого она сделала себе разрез, поверх нанесла клей, который «лопнул». Домой приехали, она лимфу руками сама согнала, и все раны снова замазала клеем», — вспоминает Артем.Девушка была буквально больна тем, что она якобы врач, видимо желая самоутвердиться как эксперт. Друг «хирурга» отмечает, что она сама себе делала операции.
«Поэтому все липосакции на животе, ногах всегда делала сама, уши переделывала своими руками, у нее на лице после этого большие шрамы остались. Как она это делала, не знаю, но она не боится боли, всех этих разрезов, ей нравится кровь», — рассказал Черниенко.
Доктор ФранкенштейнВ 2017 году одна из пациенток скончалась во время операции от кровопотери. На Горбунову завели дело по статье 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. В тот момент следователи решили проверить квалификацию Алены. Тогда и стало известно, что документы о полученном образовании были поддельными.
Тогда ей назначили всего лишь штраф в размере 150 тысяч рублей.
Весной 2019 года на лжемедика снова завели уголовное дело. На нее пожаловалась очередная клиентка, ставшая инвалидом. Верди была задержана при попытке улететь в Израиль. Девушку обвинили в семи эпизодах некачественной врачебной деятельности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью людей.
До февраля 2020 года она находилась под стражей. После ее отправили под домашний арест, а обвинение переквалифицировали. Речь уже шла об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным «Интерфакса», Алёна признала свою вину.
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Загадочная смерть29 мая Верди нарушила домашний арест и пошла с подругой к визажисту. Через время Алену обнаружили без сознания в квартире. Местные информагентства тогда сообщали, что Антонина впала в кому.
По данным РЕН ТВ, женщина получила огромную дозу инсулина, что и привело к гипогликемической коме. Самостоятельно лжехирург дышать не могла, поэтому ее подключили к аппарату ИВЛ. Спустя время у Верди остановилось сердце.
В распоряжении журналистов попало письмо «Доктора Франкенштейн» от одной из ее пациенток. В нём Алёна упрекнула бывшую пациентку в желании добиться для нее наказания и завила, что сидеть всё равно не будет.
«Ты довольна? 6 лет мне достаточно? Или мало? Ты как думаешь? Только вот разочарую я тебя, извини. Не буду я сидеть. Лежать буду. Успокоенно, смиренно и уже ни о чем не думать», — писала Алена Верди.Читайте также:
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