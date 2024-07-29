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Изуродованные лица, ожоги и инвалидность: фальшивая жизнь и загадочная смерть лже-хирурга Алены Верди

29 июля 2024, 12:45
Фото: страница Алены Верди во «ВКонтакте»

Фото: страница Алены Верди во «ВКонтакте»

Самозванка Алена Верди, выдававшая себя за пластического хирурга, странно жила и не менее странно ушла из жизни. Лжеврач умерла в краснодарской клинике, так и не попав под суд. Кем была женщина, не любившая кровь и получавшая удовольствие от «кромсания» других и себя, расскажем в материале «Радио 1».


Алена Верди или Антонина Горбунова

В 2013–2014 годах Антонина Горбунова (настоящее имя) пошла учиться в одну из частных клиник Днепропетровска у пластического хирурга, о котором ей рассказали ее родственники с Украины. Изначально она не решалась на серьезные манипуляции, делая инъекции «красоты», но затем перешла к серьезным хирургическим операциям.

Выбрав псевдоним Алена Верди, девушка появилась в Краснодаре в 2015 году и сразу приступила к делу: арендовала кабинет, оплатила рекламу в СМИ и на баннерах, завела страницы в соцсетях. Многие девушки Краснодарского края мечтали попасть к «лучшему пластическому хирургу» региона.


Фото: страница Алены Верди во «ВКонтакте»

Стены кабинета были усыпаны сертификатами, благодарственными письмами и снимками довольных пациентов после операций. Выглядело все вполне респектабельно. К тому же девушка была обаятельна и сарафанное радио оказалось еще эффективнее, чем реклама. При этом Алена выбрала удачный маркетинговый ход — своих пациенток она просила не афишировать информацию о ней, чтобы подруги не были «такими же красивыми».

Никакого медобразования у нее не было, девушка купила диплом в Национальном медицинском университете имени О. О. Богомольца по специальности «лекарь».

Пациентки рассказывали, что часто «хирург» также принимала у себя в квартире на диване на кухне. Там, где обычные хозяйки хранят вилки и ложки, Верди складировала иглы и скальпели.

А на вопрос почему такой «специалист» не работает в крупных клиниках, Верди утверждала там «боятся конкуренции».
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«Кромсание» клиенток

В 2015 году 36-летняя Анна Андреева захотела сделать себе круговую блефаропластику (подтяжку кожи вокруг век). Верди сделала ей операцию под местной анестезией и опустила домой.

На первую перевязку пациентка пришла с жалобами: глаза не закрывались до конца, под кожей век появились бугры, приносящие боль. Тогда «мясник» забрала Анну к себе домой для дальнейшего ухода и наблюдений, запрещая пациенте смотреть в зеркало.

Когда Андреева все же решилась посмотреть на свое отражение, она была шокирована. Нижние веки вывернулись наружу, лицо было изуродовано. Каким-то образом Верди смогла замять эту историю и продолжила калечить женщин.

Внезапно Алена изменила своим принципам, перестала бояться «конкуренции» с клиниками и устроилась в «Эстетик-Мед». Она стала еще чаще мелькать на рекламные банерах, что создавало впечатление настоящего эксперта.


Фото: страница Алены Верди во «ВКонтакте»

Таких историй было многочисленное количество. Одна из пациенток после неудачных операций сильно пострадала, после чего не смогла выносить и родить ребенка.

Еще одной женщине Верди провела абдоминопластику (удаление жира с живота). С операции россиянка ушла с высокой температурой, а спустя время её забрала бригада скорой помощи. Уже настоящие врачи диагностировали нагноившийся химический ожог послеоперационного рубца и выпячивание мышц пупочного кольца. Из-за последствий операции у пострадавшей деформировался позвоночник и появилась огромная грыжа. Вместо долгожданной стройности женщина получила инвалидность.

Другой клиентке Алёна оставила в паху 15-сантиметровую резинку от перчатки.

Сама себе откачивала жир

Друг Верди Артем Черниенко утверждал, что Алёна сама себе откачивала жир на кухне, после чего заклеивала пластырем.

«Еще один случай произошел в магазине. У нее внезапно стали мокрые джинсы, я не понял тогда, что происходит, а оказалось, что у нее начала вытекать лимфа. До этого она сделала себе разрез, поверх нанесла клей, который «лопнул». Домой приехали, она лимфу руками сама согнала, и все раны снова замазала клеем», — вспоминает Артем.
Девушка была буквально больна тем, что она якобы врач, видимо желая самоутвердиться как эксперт. Друг «хирурга» отмечает, что она сама себе делала операции.

«Поэтому все липосакции на животе, ногах всегда делала сама, уши переделывала своими руками, у нее на лице после этого большие шрамы остались. Как она это делала, не знаю, но она не боится боли, всех этих разрезов, ей нравится кровь», — рассказал Черниенко.

Доктор Франкенштейн

В 2017 году одна из пациенток скончалась во время операции от кровопотери. На Горбунову завели дело по статье 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. В тот момент следователи решили проверить квалификацию Алены. Тогда и стало известно, что документы о полученном образовании были поддельными.

Тогда ей назначили всего лишь штраф в размере 150 тысяч рублей.

Весной 2019 года на лжемедика снова завели уголовное дело. На нее пожаловалась очередная клиентка, ставшая инвалидом. Верди была задержана при попытке улететь в Израиль. Девушку обвинили в семи эпизодах некачественной врачебной деятельности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью людей.

До февраля 2020 года она находилась под стражей. После ее отправили под домашний арест, а обвинение переквалифицировали. Речь уже шла об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным «Интерфакса», Алёна признала свою вину.
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Загадочная смерть

29 мая Верди нарушила домашний арест и пошла с подругой к визажисту. Через время Алену обнаружили без сознания в квартире. Местные информагентства тогда сообщали, что Антонина впала в кому.

По данным РЕН ТВ, женщина получила огромную дозу инсулина, что и привело к гипогликемической коме. Самостоятельно лжехирург дышать не могла, поэтому ее подключили к аппарату ИВЛ. Спустя время у Верди остановилось сердце.

В распоряжении журналистов попало письмо «Доктора Франкенштейн» от одной из ее пациенток. В нём Алёна упрекнула бывшую пациентку в желании добиться для нее наказания и завила, что сидеть всё равно не будет.

«Ты довольна? 6 лет мне достаточно? Или мало? Ты как думаешь? Только вот разочарую я тебя, извини. Не буду я сидеть. Лежать буду. Успокоенно, смиренно и уже ни о чем не думать», — писала Алена Верди.
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Более 300 человек отправили в ПВР после схода поезда с рельсов под Волгоградом
29 июля 2024, 18:52

Фото: istockphoto/murengstockphoto

Более 300 пассажиров поезда, сошедшего с рельсов в Волгоградской области в результате столкновения с грузовиком, направили в пункты временного размещения (ПВР). Об этом сообщили в администрации региона.
По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, после чрезвычайного происшествия уже 339 человек находятся в ПВР. Они были оперативно развёрнуты в Котельниковском районе, уточняется в сообщении, опубликованном в телеграм-канале областной администрации.

Инцидент произошёл в понедельник в 12:35 на перегоне Гремячая - Котельниково. Водитель грузового автомобиля КамАЗ выехал на железнодорожный переезд, где столкнулся с проходящим пассажирским поездом, следовавшим по маршруту Казань - Адлер. С путей сошли восемь вагонов. На момент столкновения в составе находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Есть госпитализированные.

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#волгоградская область
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Мужчина угрожал расстрелять полицейских из автомата в Москве
29 июля 2024, 18:40

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В столичном районе Солнцево мужчина угрожал расстрелять полицейских из автомата Калашникова, бойцам СОБРа пришлось штурмовать квартиру злоумышленника, об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, вечером в воскресенье, 28 июля, жители дома на улице Богданова услышали крики из квартиры. Там мужчина кричал, что кого-то убьет. Тогда жильцы вызвали полицию. Сотрудникам открыл дверь мужчина с автоматом и пообещал всех расстрелять, после чего запер дверь.

Тогда уже в дело пришлось вмешаться бойцам СОБРа. Они штурмом взяли квартиру 38-летнего подозреваемого, задержали самого мужчину и его 70-летнего отца. В квартире у мужчин также обнаружили четыре пистолета, винтовку, арбалет, ножи и гильзы. При этом автомат Калашникова оказался ненастоящим.

По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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#жители
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#дома
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В Санкт-Петербурге устанавливаются обстоятельства смерти трех сестер
СК устанавливает обстоятельства смерти трех сестер в Санкт-Петербурге
29 июля 2024, 18:38

Фото: istockphoto/blinow61

Обстоятельства смерти трех сестер в одной из квартир Санкт-Петербурга выясняют следователи. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Северной столице, мертвых родственниц в возрасте 35, 29 и 19 лет нашли на Комендантском проспекте.
«Следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Открыто уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Ранее уточнялось, что в органы об этом сообщил их брат, по словам которого родственники не общались в последнее время.

Известно, что сестры не принимали от семьи помощь, стали худеть, ничего не ели, предпочитая современной медицине гомеопатию. Возможной причиной обиды могло стать то, что старшая перестала говорить с мамой в связи с потерей работы.

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#следствие
#смерть
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Жительница Карелии раскрыла подробности о прорыве плотины
Жительница Карелии: Всё в воде, огород смыло
29 июля 2024, 18:21

Фото: iStock/Oleg Polonskii

Жительница Карелии Елена, у которой в посёлке поселка Шавань, где прорвало дамбу, находятся родители, поделилась подробностями о случившемся.
Женщина рассказала, что о происшествии рано утром ей рассказала мама. Елена отметила, что женщина была очень напугана. Кроме того, по её словам, жители населённого пункта спасались на крышах домов от потоков воды.

«Звук напоминал идущий поезд. Всё в воде, затопило огород, забор, бочки. Я позвонила в МЧС, туда уже ехала пожарная и администрация. Идёт спасательная операция, смыло три дома, есть погибшие. Несколько человек спаслись на крыше. Всё в брёвнах, машинах, детских игрушках. Нет электричества, запах канализации. Родители в порядке, напуганы. Буду дозваниваться», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Елена.

О прорыве временной перемычки между шлюзами ББК стало известно ранним утром.

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Число госпитализированных при сходе поезда после столкновения с грузовиком возросло
В больницу Котельниковского района из-за ДТП с поездом поступило 55 человек
29 июля 2024, 17:58

Фото: iStock/denisgo

В центральную районную больницу Котельниковского района поступило 55 человек после схода вагонов поезда из-за столкновения с «Камазом» в Волгоградской области. О количестве госпитализированных сообщили в Telegram-канале Росжелдора.

«Всего в составе поезда было 20 вагонов, в которых находились 813 человек. Предварительно, пострадали 140 пассажиров, из них 8 детей. 55 человек госпитализированы в ЦРБ г. Котельниково», — говорится в заявлении.

Первоначально сообщалось, что в больницу были доставлены двадцать человек, в том числе и семь детей.

ЧП произошло с поездом Казань — Адлер в районе станции Котельниково. Виновником аварии стал водитель грузовика, который пытался преодолеть переезд на красный свет прямо перед поездом. Во избежание столкновения машинист применил экстренное торможение, в момент столкновения локомотив двигался со скоростью 65 км/ч. Водителя КамАЗа госпитализировали.

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The Daily Mail: Туриста ранили в живот на Тенерифе в Испании
29 июля 2024, 17:44

Фото: istockphoto/Kristyna Sindelkova

Ранение в живот ножом на Тенерифе в Испании получил 22-летний турист из Великобритании. Об этом сообщает издание The Daily Mail. Пострадавшему оказана первая медицинская помощь, сейчас он находится в реанимации, медики борются за его жизнь. Данных о причине случившегося и о задержании подозреваемого нет. Инцидент расследуется Национальной полицией Тенерифе.
Ранее сообщалось, что туристы из России отравились в пятизвездочном отеле Турции неизвестным газом. Один из них рассказал о внезапной головной боли с утра и о тошноте, а малолетний ребенок потерял сознание.

Семью госпитализировали, им также компенсировали моральный ущерб и издержки.

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Птицы на ВПП помешали посадке самолёта в аэропорту Ижевска
29 июля 2024, 17:04

Фото: istockphoto/Sitikka

В аэропорту Ижевска экипаж пассажирского самолёта был вынужден прервать посадку. Причиной стали птицы, оказавшиеся на взлётно-посадочной полосе (ВПП) по пути следования воздушного судна.
Авиалайнер следовал рейсом из Екатеринбурга, сообщает телеграм-канал Aviaincident. Не сумев с первой попытки посадить самолёт из-за мешающих птиц, пилоты были вынуждены уйти на второй круг уже после того, как начали снижение. К счастью, запас высоты позволял это сделать.

Сотрудники наземных служб аэропорта отогнали пернатых со взлётно-посадочной полосы. После этого повторная попытка посадить воздушное судно прошла благополучно, посадка прошла в штатном режиме, без эксцессов. По всей видимости, аэропорт в Ижевске не оборудован системой отпугивания птиц либо она не сработала.

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На химзаводе компании BASF в Германии прогремел мощный взрыв
29 июля 2024, 17:03

Фото: iStock/Leonid Ikan

В немецком городе Людвигсхафен произошел взрыв на самом крупном химическом заводе страны, который принадлежит компании BASF. Об этом сообщает издание Bild.
«Около 12 часов дня (13:00 мск) в понедельник произошел взрыв на крупнейшем химическом заводе Германии», — говорится в статье.

После взрыва на предприятии началось возгорание, которое удалось ликвидировать.

Уточняется, что при ЧП пострадали 14 сотрудников завода, все они получили легкие ранения и были отправлены в поликлинику.

После взрыва местные власти предупредили об опасности из-за наличия в воздухе продуктов горения, однако позже предупреждение отменили. При этом причины происшествия не уточняются.

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В Шатуре легковушка врезалась в дерево, пострадали четыре человека
29 июля 2024, 17:03

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Легковой автомобиль марки «Мерседес» вылетел с дороги в кювет и врезался в дерево, авария произошла в ночь на 29 июля на территории городского округа Шатура: между селом Дмитровский Погост и Коробовским кладбищем. Пострадал водитель и трое пассажиров, помощь им оказали спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Прибывшие на место аварии работники противопожарно-спасательной службы отключили аккумулятор машины, чтобы не началось возгорание. Кроме того, вместе с прибывшей бригадой скорой помощи они аккуратно достали из повреждённого автомобиля водителя и его трёх пассажиров и довели до автомобиля медиков», — говорится в сообщении.
Всех четырёх участников ДТП увезли в больницу с подозрением на травмы различной степени тяжести.

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