Изуродованные лица, ожоги и инвалидность: фальшивая жизнь и загадочная смерть лже-хирурга Алены Верди

Самозванка Алена Верди, выдававшая себя за пластического хирурга, странно жила и не менее странно ушла из жизни. Лжеврач умерла в краснодарской клинике, так и не попав под суд. Кем была женщина, не любившая кровь и получавшая удовольствие от «кромсания» других и себя, расскажем в материале «Радио 1».