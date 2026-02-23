«Отбросило на стоящие авто»: В массовом ДТП в Омске пострадал ребёнок

23 февраля 2026, 20:43

В Омске четыре автомобиля столкнулись на улице Кирова, есть пострадавшие

Фото: УМВД России по Омской области

23 февраля в Октябрьском округе Омска на улице Кирова в районе строения № 47 произошла массовая авария. Об этом сообщает УМВД РФ по региону.





Предварительно, женщина 1982 года рождения за рулём автомобиля Hyundai допустила столкновение с автомобилем Volkswagen под управлением мужчины 1995 года рождения, не предоставив ему преимущество в движении. После удара машины отбросило на припаркованные иномарки Nissan и Honda.

«В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю автомобиля «Хендай» и её пассажиру, девочке 2015 года рождения, а также водителю автомобиля «Фольксваген», — отметили в ведомстве.