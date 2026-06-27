Отчаянная мера помогла женщине спасти себя и собаку от гризли
В Канаде женщина с помощью громких криков спасла себя и собаку от нападения гризли. Об этом пишет mk.ru.
Местная жительница шла по лесной тропинке со своей собакой, когда на их пути появился медведь. Пес сначала попытался защитить хозяйку, но вскоре испугался и спрятался за ее спиной при первой же атаке зверя.
Тогда женщина начала издавать низкие и угрожающие звуки, что заставило медведя отступить и скрыться в чаще леса, не причинив вреда людям. Согласно мнению специалистов по поведению диких животных, громкие и необычные звуки могут отпугнуть медведя гризли, так как он не может определить их источник и предпочитает избегать потенциальных угроз.
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