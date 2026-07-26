Пьяный подросток без прав насмерть сбил двух пешеходов в Красноярском крае
В Красноярском крае пьяный несовершеннолетний водитель без прав насмерть сбил двух пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Трагедия произошла ночью в Манско-Уярском округе. Подросток за рулём ВАЗ-2109 совершил наезд на двух человек, находившихся на обочине. От полученных травм 46-летний и 35-летний мужчины скончались на месте до приезда скорой. Кроме того, 20-летний молодого человека, который находился в машине с подростком, госпитализировали с различными травмами.
На виновника ДТП составили административные материалы на общую сумму штрафов более 47 тысяч рублей, также подготовлен рапорт о привлечении его родителей по статье за ненадлежащее воспитание. В настоящее время проводится проверка случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее «Радио 1» передавало, что на таиландском острове Пхукет местный чиновник, будучи за рулём автомобиля, сбил россиянина. Пострадавшего госпитализировали, однако спустя три часа врачи констатировали смерть.
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