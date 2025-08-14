Отдыхавшего в Европе военного нашли мертвым в проливе

14 августа 2025, 18:35

The Sun: британский военный не выжил во время отпуска в Уэльсе

Фото: iStock/Chalabala

Британский военнослужащий скончался во время отпуска в Европе. Об этом пишет газета The Sun.





Как говорится в материале, 25-летний военный из Королевского валлийского полка Стивен Хьюз не выходил на связь с 20:30 вторника, 12 августа. Через два часа его тело нашли в проливе Менай на севере Уэльса. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины. В настоящее время причины и обстоятельства трагедии выясняются.

«Коронер получил обновленную информацию. Никаких подозрительных обстоятельств смерти Хьюза не обнаружено», — уточнил главный инспектор Джон Эспинелл.