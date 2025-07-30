В Северо-Курильске произошло землетрясение, местных жителей эвакуируют
Сильное землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Северо-Курильске. Была объявлена угроза цунами, местных жителей начали эвакуировать на возвышенность из потенциально опасной зоны. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.
Экстренные службы региона работают в полном объеме, ситуация находится под постоянным контролем. Лимаренко подчеркнул, что для обеспечения безопасности населения принимаются все необходимые меры. Власти делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить нормальную жизнь в районе.
«По предварительным данным, серьезных повреждений и пострадавших нет», — добавил Лимаренко.В Telegram-канале Mash предоставили кадры первых волн цунами, которые дошли до берегов Северо-Курильска. Очевидца объяснили, что вода уже дошла до завода по переработке рыбы «Алаид».
Ранее сообщалось, что мощное землетрясение магнитудой почти в 8 баллов произошло на Камчатке. Оно вызвало длительные подземные толчки и также привело к объявлению угрозы цунами.
Сейсмические толчки ощущались не менее семи минут. Это дольше, чем при предыдущих землетрясениях. Многие люди в панике выбегали из домов. В детском саду №15 на Кроноцкой рухнула стена, хотя, предварительно, пострадавших не было.