В Северо-Курильске произошло землетрясение, местных жителей эвакуируют

30 июля 2025, 03:47

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Сильное землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Северо-Курильске. Была объявлена угроза цунами, местных жителей начали эвакуировать на возвышенность из потенциально опасной зоны. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.





Экстренные службы региона работают в полном объеме, ситуация находится под постоянным контролем. Лимаренко подчеркнул, что для обеспечения безопасности населения принимаются все необходимые меры. Власти делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить нормальную жизнь в районе.





«По предварительным данным, серьезных повреждений и пострадавших нет», — добавил Лимаренко.

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