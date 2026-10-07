Российский третьеклассник вышел вечером из дома и пропал
В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга разыскивают пропавшего школьника. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД региона в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, 11-летний мальчик пропал вечером вторника, 6 октября около 18:40. Он вышел из дома на Рябовском шоссе и больше не возвращался. Семья третьеклассника не смогла с ним связаться и обратилась в полицию.
Ребенок имеет плотное телосложение, рост 154 сантиметра и короткие русые волосы. В день исчезновения на нем были синяя ветровка с капюшоном, черные джинсы и синие кроссовки. Также известно, что он брал с собой черный рюкзак.
Ранее сообщалось, что в Омске ищут десятилетнюю девочку, которая около суток назад перестала выходить на связь.
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