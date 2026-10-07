Российский третьеклассник вышел вечером из дома и пропал

07 октября 2026, 19:30

В Петербурге второй день ищут пропавшего третьеклассника

Фото: iStock/Pablo Rodrigo Sanchez Remorini

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга разыскивают пропавшего школьника. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД региона в своем телеграм-канале.