При столкновении двух пассажирских поездов на юге Англии погиб человек

20 июня 2026, 00:46

Фото: iStock/designbydx

В результате столкновения двух пассажирских поездов на юге Англии погиб один человек, есть пострадавшие. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на британскую транспортную полицию.





Инцидент произошёл вчера вечером в районе Бедфорда. Предварительно, первый состав резко остановился из-за технического сбоя, а второй поезд не успел затормозить и протаранил его сзади. Столкновение привело к сходу одного вагона с рельсов. Среди пассажиров есть раненые, однако их точное количество не уточняется.





«Мы знаем, что определенное число людей получили травмы и один человек, к большому сожалению, скончался», — говорится в материале.