При столкновении двух пассажирских поездов на юге Англии погиб человек
В результате столкновения двух пассажирских поездов на юге Англии погиб один человек, есть пострадавшие. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на британскую транспортную полицию.
Инцидент произошёл вчера вечером в районе Бедфорда. Предварительно, первый состав резко остановился из-за технического сбоя, а второй поезд не успел затормозить и протаранил его сзади. Столкновение привело к сходу одного вагона с рельсов. Среди пассажиров есть раненые, однако их точное количество не уточняется.
«Мы знаем, что определенное число людей получили травмы и один человек, к большому сожалению, скончался», — говорится в материале.Происшествию присвоили статус крупномасштабного ЧП. На месте аварии в настоящий момент работают полицейские и спасатели, также для оказания помощи пострадавшим отправили пять вертолетов санитарной авиации.
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