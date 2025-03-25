В Махачкале спасти кота, прятавшегося во время взрыва в доме

Фото: iStock/Valeriia Mitriakova
В Махачкале спасли кота, который прятался во время взрыва в доме. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Ранее в этот день в многоэтажном доме произошёл взрыв бытового газа. Дом в Махачкале не был введён в эксплуатацию, поэтому в нём никто не должен был жить. Однако, несмотря на запреты Городской администрации, на сайтах по продаже квартир были выставлены объявления, а в нескольких квартирах уже проживали люди.
После того, как раздался взрыв, пятнистый кот по кличке Цезарь затаился в квартире. Во время эвакуации хозяйка не смогла найти любимого питомца. Позднее женщину пропустили через оцепление, и она вместе со спасателями обнаружила испуганного кота, который прятался за кроватью.
По факту взрыва в многоэтажном доме было возбуждено уголовное дело из-за нарушения правил безопасности.
В настоящее время пострадавшие при взрыве находятся в больницах Махачкалы.
Читайте также:
Появились кадры нового взрыва, который произошел в салоне сотовой связи в Махачкале
Жительница одной из поврежденных квартир в Махачкале поделилась эмоциональным видео
Появились кадры взрыва в многоэтажном доме в Махачкале
После того, как раздался взрыв, пятнистый кот по кличке Цезарь затаился в квартире. Во время эвакуации хозяйка не смогла найти любимого питомца. Позднее женщину пропустили через оцепление, и она вместе со спасателями обнаружила испуганного кота, который прятался за кроватью.
По факту взрыва в многоэтажном доме было возбуждено уголовное дело из-за нарушения правил безопасности.
В настоящее время пострадавшие при взрыве находятся в больницах Махачкалы.
Читайте также:
Появились кадры нового взрыва, который произошел в салоне сотовой связи в Махачкале
Жительница одной из поврежденных квартир в Махачкале поделилась эмоциональным видео
Появились кадры взрыва в многоэтажном доме в Махачкале
Анастасия Чинкова