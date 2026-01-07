Отец скончавшейся блогерши Бурцевой рассказал подробности ее смерти
Отец Юлии Бурцевой Николай сообщил, что о ее смерти узнал от старшей дочери, чей номер пациентка указала в качестве контактного.
По словам мужчины, проверкой занимается Следственный комитет. Будет ли клиника выплачивать компенсацию, он не знает и признаётся, что сейчас это не имеет для него значения.
«Ей позвонили из клиники и сообщили, что была операция, и у Юлии произошел шок», — сказал собеседник MSK1.RU.
С 2020 года Бурцева жила в Италии, а в Москву прилетела ради инъекционного увеличения ягодиц. Во время процедуры ей стало плохо. Из‑за анафилактического шока она впала в кому, и прибывшие медики скорой помощи не смогли её спасти. В Россию собирается приехать её супруг — гражданин Италии. Он намеревается добиваться наказания для медика-самоучки, которого считает причастным к трагедии.