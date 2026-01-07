Отец скончавшейся блогерши Бурцевой рассказал подробности ее смерти

07 января 2026, 22:03

У блогера Бурцевой случился анафилактический шок

Юлия Бурцева (Фото: Instagram*/burtseva_italia)

Отец Юлии Бурцевой Николай сообщил, что о ее смерти узнал от старшей дочери, чей номер пациентка указала в качестве контактного.





По словам мужчины, проверкой занимается Следственный комитет. Будет ли клиника выплачивать компенсацию, он не знает и признаётся, что сейчас это не имеет для него значения.





«Ей позвонили из клиники и сообщили, что была операция, и у Юлии произошел шок», — сказал собеседник MSK1.RU.