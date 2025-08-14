«Отрезали половой орган и воткнули нож в глаз»: В Камышине жестоко убили федерального судью
В Волгоградской области произошло чудовищное преступление — в городе Камышин был жестоко убит федеральный судья Василий Ветлугин. Подробности случившегося сообщает Telegram-канал Mash.
По данным следствия, нападавшие расстреляли Ветлугина из ружья «Сайга», после чего надругались над телом: отрезали половой орган и вонзили в глаз мужчине нож. Предварительной причиной шокирующего убийства называют ревность.
По одной из версий, убийцей может быть муж женщины, с которой у судьи предположительно была связь. В настоящее время подозреваемый находится в розыске. Расследование продолжается, а все обстоятельства преступления устанавливаются, возбуждено уголовное дело.
