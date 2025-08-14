«Отрезали половой орган и воткнули нож в глаз»: В Камышине жестоко убили федерального судью

14 августа 2025, 21:56

В Волгоградской области федерального судью расстреляли и надругались над его телом

Фото: Istock/gorodenkoff

В Волгоградской области произошло чудовищное преступление — в городе Камышин был жестоко убит федеральный судья Василий Ветлугин. Подробности случившегося сообщает Telegram-канал Mash.