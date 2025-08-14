Достижения.рф

«Отрезали половой орган и воткнули нож в глаз»: В Камышине жестоко убили федерального судью

В Волгоградской области федерального судью расстреляли и надругались над его телом
Фото: Istock/gorodenkoff

В Волгоградской области произошло чудовищное преступление — в городе Камышин был жестоко убит федеральный судья Василий Ветлугин. Подробности случившегося сообщает Telegram-канал Mash.



По данным следствия, нападавшие расстреляли Ветлугина из ружья «Сайга», после чего надругались над телом: отрезали половой орган и вонзили в глаз мужчине нож. Предварительной причиной шокирующего убийства называют ревность.

По одной из версий, убийцей может быть муж женщины, с которой у судьи предположительно была связь. В настоящее время подозреваемый находится в розыске. Расследование продолжается, а все обстоятельства преступления устанавливаются, возбуждено уголовное дело.

Ольга Щелокова

