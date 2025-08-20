Достижения.рф

«Отрубил и спрятал»: В Нижнем Новгороде задержали фигуранта дела об убийстве

В Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в двойном убийстве и расчленении
Фото: Istock/Vladimir Mironov

В Нижнем Новгороде задержали мужчину, подозреваемого в совершении убийства двух человек. Информация подтверждена пресс-службой регионального Следственного комитета.



По предварительной информации, преступление было совершено на бытовой почве в ходе конфликта. В состоянии ссоры мужчина нанёс смертельные ножевые ранения двум знакомым — мужчине и женщине.

Чтобы скрыть следы содеянного, злоумышленник отрубил жертвам головы, после чего вынес куски тел из квартиры и спрятал на территории гаражного кооператива. После этого он покинул место преступления. В настоящее время подозреваемого задержали и поместили под стражу. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц. Расследование продолжается.

Ольга Щелокова

