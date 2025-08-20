«Отрубил и спрятал»: В Нижнем Новгороде задержали фигуранта дела об убийстве
В Нижнем Новгороде задержали мужчину, подозреваемого в совершении убийства двух человек. Информация подтверждена пресс-службой регионального Следственного комитета.
По предварительной информации, преступление было совершено на бытовой почве в ходе конфликта. В состоянии ссоры мужчина нанёс смертельные ножевые ранения двум знакомым — мужчине и женщине.
Чтобы скрыть следы содеянного, злоумышленник отрубил жертвам головы, после чего вынес куски тел из квартиры и спрятал на территории гаражного кооператива. После этого он покинул место преступления. В настоящее время подозреваемого задержали и поместили под стражу. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось о жутком инциденте в Москве, где мужчина зарезал соседа из-за громкой музыки.
