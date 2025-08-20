«Отрубил и спрятал»: В Нижнем Новгороде задержали фигуранта дела об убийстве

20 августа 2025, 20:52

В Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в двойном убийстве и расчленении

Фото: Istock/Vladimir Mironov

В Нижнем Новгороде задержали мужчину, подозреваемого в совершении убийства двух человек. Информация подтверждена пресс-службой регионального Следственного комитета.