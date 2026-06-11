В Хабаровском крае рыбак держал живого осетра на привязи у своего дома
В Хабаровском крае рыбак привязал живого осетра к берегу у своего дома. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Согласно материалу, 64-летний житель Николаевска-на-Амуре выловил краснокнижную рыбу с помощью сетей. Отпускать её он не захотел, но и в дом заносить не стал — вместо этого пристроил добычу на верёвке прямо у воды. Полицейские заметили необычного пленника, освободили его и вернули в родную стихию.
В настоящий момент у мужчины со столь «интересными» идеями изъяли лодку и снасти. Правоохранительные органы возбудили против него уголовное дело.
Ранее «Радио 1» передавало, что медведицу Майку, которую содержали в клетке в приморском селе Иннокентьевка, вывезли в неизвестном направлении. Волонтёры очень беспокоятся за судьбу животного, поскольку медведица жила в ужасных, антисанитарных условиях.
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