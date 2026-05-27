Отставного подполковника МВД заподозрили в убийстве семьи с ребенком в 1997 году

Экс-начальника угрозыска задержали в Воронежской области по делу об убийстве

В Воронежской области задержали 60-летнего бывшего подполковника милиции и экс-руководителя уголовного розыска Андрея Ельчанинова, которого подозревают в тройном убийстве, совершенном почти 30 лет назад. Об этом 27 мая сообщил источник РЕН ТВ.





Трагедия произошла 16 июля 1997 года в городе Губинский Ямало-Ненецкого автономного округа. В квартире дома в 7-м микрорайоне нашли тела 45-летнего мужчины, его супруги и их пятилетнего сына. Ребенка задушили, родителей застрелили.



В совершении преступления заподозрили Ельчанинова после повторной экспертизы улик. На момент убийства он занимал руководящий пост в местном ОВД, позже возглавлял уголовный розыск, а выйдя в отставку, ушел в газовый бизнес. По предварительным данным, мотивом расправы стал бытовой конфликт.



